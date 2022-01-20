Мене дуже образило, – Ірина Білик вперше зізналась про конфлікт з Вакарчуком

Українська співачка Ірина Білик вперше розповіла, що посварилась зі Святославом Вакарчуком. Це сталось у 2015 році, через концерт пам'яті Андрія Кузьменка.

Ірина Білик зізналась, що мала розбіжності зі Святославом Вакарчуком після смерті Андрія Кузьменка. Тоді зірки готувалися до концерту пам'яті Кузьми.

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Чому Ірина Білик посварилась з Вакарчуком

Виконавиця розповіла, що Вакарчук без запитань та уточнень вирішив, що співатиме пісню "Мовчати". Цю композицію Андрій Кузьменко записав у дуеті з Іриною Білик ще у 2003 році.

Мене дуже образило, я вперше про це кажу, що Славко Вакарчук, коли це сталося, одразу схопив нашу пісню й одразу побіг у студію писати й співати. Нічого у мене не запитав. Коли на концерті на 40 днів у Палаці Спорту запитали, хто буде співати "Мовчати" я кажу: "Ну, я заспіваю". Мені сказали, що Слава теж хоче співати. Ми ще й сперечалися, хто який рядок співатиме, –

зізналась співачка.

До того ж, за словами Ірини Білик, Вакарчук начебто заборонив музикантам "Скрябіна" грати вступ до пісні й перейняв цю роль на себе.

"Ну хто так робить? Це трагедія саме цього гурту. Він сказав: "Я буду грати сам на роялі". Мені було просто шкода хлопців, що це їхній біль, це їхній фронтмен. Я б на місці хлопців, чесно… Я просто тоді мовчала, мовчала всі ці роки. Але це мій секрет. Щоб люди знали, що дійсно так не можна робити", – висловилась артистка.

Ірина Білик та Святослав Вакарчук – "Мовчати": дивіться відео онлайн