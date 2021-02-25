Менді Мур пояснила, чому назвала назвала сина "календарним" місяцем

Американська співачка та акторка Менді Мур у своєму інстаграмі розсекретила походження та причину імені, яке вона та її чоловік дали новонародженому малюку. Ім'я Август вони присвоїли через особливий місяць у їхньому житті – серпень.

Відомо, що серпень англійською буде як August, і саме так вони назвали свого сина. За словами жінки, саме у серпні вони дізнались, що очікують на появу хлопчика.

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Чому Менді Мур назвала сина Августом

У мережі зірка фільму "Поспішай кохати" та серіалу "Це ми" також додала, що особливі подарунки, які їй зробив чоловік Тейлор Голдсміт, теж відобразились на виборі імені.

"… В річницю наших відносин у листопаді, Тейлор подарував мені ковдрочку з буквами "А" (маючи на увазі моє повне ім'я – Аманда), зробленої із залишків матеріалу для мого весільного плаття, і "Т" (початок імені чоловіка, – Showbiz 24) – з його весільної сорочки. Тому це ім'я стало відповідним об'єднанням для нашої історії. Кортить розповісти це нашому солодкому Августу одного разу", – написала Менді.

У дописі жінка також прикріпила миловидне фото, на якому вище зазначена дитяча ковдра вкриває їхнього малюка Августа.

Нагадаємо, що подружжя Менді і Тейлора вперше оголосили про очікування дитини у вересні 2020 року. Тоді жінка і зізналась, що вони очікують на сина. Пологи в жінки відбулись 23 лютого 2021 року. Малюка назвали Августом Гаррісоном Голдсмітом. До слова, принцеса Євгенія, яка народила сина Джека Бруксбенка 9 лютого, теж назвала сина Августом – повне ім'я звучить як Август Філіп Гоук Бруксбенк.

Що відомо про роман Менді Мур і Тейлора Голдсміта?

Про роман пари стали відомо вітку 2015 року. За пів року до цього Менді розлучилась із чоловіком Раяном Адамсом, з яким прожила 6 спільних років. Вже у листопаді 2018 року пара одружилась у Лос-Анджелесі. Щодо 35-річного Тейлора, то для нього це перший шлюб. Менді Мур старша від нього на 1 рік.