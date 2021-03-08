Прессекретарка президента Юлія Мендель вважає Олену Зеленську однією з найвпливовіших та найяскравіших жінок в українській політиці. Адже перша леді робить багато речей для визнання України у світі.

Про це речниця Зеленського розповіла в інтерв'ю Олесі Бацман. І додала, що для неї Олена Зеленська є справжнім показником.

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"Вона – величезний молодець, дуже патріотична. Це чудове поєднання діяльності, емоцій, жіночності і вміння справді красиво впливати на важливі речі", – підкреслила Юлія Мендель.

Вона також зауважила, що дружина президента України не є справжнім політиком у звичному для всіх розумінні цього слова.

Це не та людина, яка щодня приходить у Верховну Раду, чи з'являється на екранах. Але вона справді сильна, впливова, жіночна, дуже показова,

– відзначила прессекретарка Володимира Зеленського.

За її словами, Олена Зеленська робить речі які важливі для побудови самоідентичності України як держави, і для просування нашої країни у світі.

Юлія Мендель пригадала, завдяки першій леді у найбільших музеях світу можна почути аудіогіди українською мовою.

"Зараз, коли ти заходиш в найвідоміші світові музеї, і чуєш українську мову – це круто. Одразу йде фішка – Ukrainian, отже є Ukraine. І це стабілізація нас у світі як окремої держави, що потрібно було зробити ще давно", – наголосила речниця президента.

В яких музеях можна почути аудіогіди українською мовою

Одним з наймасштабніших проєктів першої леді Олени Зеленської став запуск аудіогідів українською мовою у найбільших музеях світу.

Наразі вже реалізовано 9 аудіогідів, які можна почути в: