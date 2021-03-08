Пресс-секретарь президента Юлия Мендель считает Елену Зеленскую одной из самых влиятельных и самых ярких женщин в украинской политике. Ведь первая леди делает много вещей для признания Украины в мире.

Об этом пресс-секретарь Зеленского рассказала в интервью Олесе Бацман. И добавила, что для нее Елена Зеленская является настоящим показателем.

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"Она – огромный молодец, очень патриотичная. Это замечательное сочетание деятельности, эмоций, женственности и умения действительно красиво влиять на важные вещи", – подчеркнула Юлия Мендель.

Она также отметила, что супруга президента Украины не является настоящим политиком в привычном для всех понимании этого слова.

Это не тот человек, который ежедневно приходит в Верховную Раду, появляется на экранах. Но она действительно сильная, влиятельная, женственная, очень показательная,

– отметила пресс-секретарь Владимира Зеленского.

По ее словам, Елена Зеленская делает вещи, которые важны для построения самоидентичности Украины как государства, и для продвижения нашей страны в мире.

Юлия Мендель вспомнила, что благодаря первой леди в крупнейших музеях мира можно услышать аудиогиды на украинском языке.

"Сейчас, когда ты заходишь в известные музеи, и слышишь украинский язык – это круто. Сразу идет фишка – Ukrainian, следовательно есть Ukraine. И это стабилизация нас в мире как отдельного государства, что нужно было сделать еще давно", – отметила пресс-секретарь президента.

В каких музеях можно услышать аудиогиды на украинском языке

Одним из самых масштабных проектов первой леди Елены Зеленской стал запуск аудиогидов на украинском языке в крупнейших музеях мира.

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Сейчас уже реализовано 9 аудиогидов, которые можно услышать в:

художественной галерее Альбертина (Вена, Австрия)

Музее истории искусств (Вена, Австрия)

Национальном музее ковра (Баку, Азейбарджан)

Латвийском Национальном художественном музее (Рига, Латвия)

Колизее (Рим, Италия);

Морском музее Черногории (Котор, Черногория)

дворце Долмабахче (Стамбул, Турция)

музее Эфеса (Сельчук, Турция);

Национальном парке Гереме (между городами Невшехир, Центр и Аванос, Турция).

Также Елена Зеленская сообщила, что в 2021 году украиноязычные аудиогиды заработают во Франции, Англии, Германии, Ватикане, Узбекистане и Израиле.