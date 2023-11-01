Обігнали Брітні Спірс: мемуари Меттью Перрі стали найпродаванішою книжкою після смерті актора

Минулого року актор Меттью Перрі представив мемуари "Друзі, коханки й велика халепа". Після смерті знаменитості ця книжка стала найпродаванішою.

1 жовтня 2022 року вийшли мемуари зірки "Друзів" Меттью Перрі про шлях до популярності, дитинство, лаштунки зйомок серіалу та залежність від алкоголю та наркотиків. Сьогодні ця книжка на першому місці за популярністю на Amazon.

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Мемуари Меттью Перрі – найпродаваніша книжка

Після смерті мемуари під назвою "Друзі, коханки й велика халепа" стали найпродаванішою книжкою на ресурсі. Твір обігнав навіть мемуари Брітні Спірс, що до цього посідали перше місце.



Рейтинг найпродаваніших книжок на Amazon / Скриншот

Меттью Перрі наважився на написання мемуарів через власну історію життя, у якому він боровся з залежностями. На думку актора, цей шлях важко проходити самотужки, тому можливість підтримати та допомогти інших людей рятували його самого. В Україні мемуари вийшли у 2023 році.



Меттью Перрі / Фото з інстаграму актора

Помер Меттью Перрі: що відомо

Знаменитий американський актор, найбільш відомий за роллю Чендлера Бінга у серіалі "Друзі", помер у 54 роки 28 жовтня. Його знайшли мертвим у будинку в районі Лос-Анджелеса.

Експерти поки що не можуть визначити причину смерті актора. Потрібно дочекатись завершення додаткових експертиз. Найімовірніша причина – зупинка серця.