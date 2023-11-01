1 октября 2022 года вышли мемуары звезды "Друзей" Мэттью Перри о пути к популярности, детстве, кулисах съемок сериала и зависимости от алкоголя и наркотиков. Сегодня эта книга на первом месте по популярности на Amazon.

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Мемуары Мэттью Перри – самая продаваемая книга

После смерти мемуары под названием "Друзья, любовницы и большая передряга" стали самой продаваемой книгой на ресурсе. Произведение обогнало даже мемуары Бритни Спирс, до этого занимавшие первое место.



Рейтинг самых продаваемых книг на Amazon / Скриншот

Мэттью Перри решился на написание мемуаров из-за собственной истории жизни, в которой он боролся с зависимостями. По мнению актера, этот путь трудно проходить самостоятельно, поэтому возможность поддержать и помочь другим людям спасали его самого. В Украине мемуары вышли в 2023 году.



Мэттью Перри / Фото из инстаграма актера

Умер Мэттью Перри: что известно

Знаменитый американский актер, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", умер в 54 года 28 октября. Его обнаружили мертвым в доме в районе Лос-Анджелеса.

Эксперты пока еще не могут определить причину смерти актера. Необходимо дождаться завершения дополнительных экспертиз. Вероятная причина – остановка сердца.