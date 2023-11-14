Рідкісна форма захворювання: MELOVIN вперше назвав свій невиліковний діагноз

Днями MELOVIN спантеличив фанів зізнанням про невиліковну хворобу. Виявляється, у співака діагностували діабет.

Цікаво, що виявили це захворювання в артиста, коли він хотів видалити грудки Біша, щоб виглядати стрункішим. З огляду на те, що операцію не можна проводити без попередньої здачі аналізів, то артист здав кров. Так, йому діагностували діабет.

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MELOVIN розсекретив свій невиліковний діагноз

В артиста виявили MODY-діабет. Костя зазначив, що це генетично.

Будь-який діабет з'їдає тебе зсередини, якщо ти вчасно не почнеш діяти, його зупиняти і за ним слідкувати,

– зазначив MELOVIN.



MELOVIN розкрив свою хворобу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цікаво, що співак дуже символічно оголосив про свій діагноз – у День боротьби з цукровим діабетом, який відзначають 14 листопада.



MELOVIN оголосив про свою невиліковну хворобу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як зазначив виконавець, він вирішив поділитися своїми проблемами для того, щоб люди краще дбали про здоров'я.

Що таке MODY-діабет: коротко

Це аутосомно-домінантне захворювання. Здебільшого воно передається нащадкам. Цукровий діабет MODY, який також називають "третім" типом діабету, як правило, спостерігається у дітей або молодих людей. Це група генетичних захворювань з порушенням функції бета-клітин підшлункової залози, що виділяють інсулін.

За оцінками експертів, приблизно 5% хворих на діабет страждають від цієї специфічної форми захворювання.