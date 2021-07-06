Шок на Atlas Weekend: співак MELOVIN здійснив камінг-аут просто на сцені – відео

Український співак Костянтин Бочаров, відомий як MELOVIN, виступив на фестивалі Atlas Weekend 5 липня. І виступ цей мав несподіване завершення – відбувся офіційний камінг-аут зірки.

MELOVIN опублікував в інстаграмі відео цього. І водночас зауважив, що канал М1, який транслював концерт, чомусь не показав його в ефірі.

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MELOVIN здійснив камінг-аут: як це було

MELOVIN виступив 5 липня на музичному фестивалі Atlas Weekend (це один із найбільших музичних заходів України, у 2021 відбувається 5 – 11 липня).

У кінці виступу він несподівано поцілував спершу дівчину, а потім – хлопця.

Після цього співак огорнув себе веселковим прапором ЛГБТ.

В інстаграмі MELOVIN написав, що телеканал M1, який транслював концерт, вирізав із трансляції цю важливу сцену. Яку сам співак назвав "мій офіційний камінг-аут".

Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу,

— заявив при цьому він.

Позицією ж телеканалу MELOVIN обурений: "Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру?" Співак зауважив, що "існувати в такому майбутньому України" не хоче.

Наразі ані M1, ані Atlas Weekend публічно не коментували ситуацію.

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Тим часом у коментарях до допису MELOVIN'а люди здебільшого висловлюють хлопцеві підтримку. Наприклад, Злата Огнєвіч написала таке:

Мел! Я тебе підтримую! Свобода бути собою – найбільша цінність!!!

Хто такий MELOVIN: дуже коротко

Костянтин Бочаров – український співак, виступає під ім'ям MELOVIN.

Він народився в Одесі, має 24 роки.

Популярність здобув давно – ще у 2015 році став переможцем у шоу "Х-Фактор".

У 2018 році брав участь у Євробаченні від України (посів 17 місце), вигравши національний відбір.

камінг-аут – це процес добровільного й усвідомленого визнання людиною своєї сексуальної орієнтації чи гендерної приналежності.