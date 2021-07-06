Шок на Atlas Weekend: співак MELOVIN здійснив камінг-аут просто на сцені – відео
Джерело:24 канал
Український співак Костянтин Бочаров, відомий як MELOVIN, виступив на фестивалі Atlas Weekend 5 липня. І виступ цей мав несподіване завершення – відбувся офіційний камінг-аут зірки.
MELOVIN опублікував в інстаграмі відео цього. І водночас зауважив, що канал М1, який транслював концерт, чомусь не показав його в ефірі.
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MELOVIN здійснив камінг-аут: як це було
MELOVIN виступив 5 липня на музичному фестивалі Atlas Weekend (це один із найбільших музичних заходів України, у 2021 відбувається 5 – 11 липня).
- У кінці виступу він несподівано поцілував спершу дівчину, а потім – хлопця.
- Після цього співак огорнув себе веселковим прапором ЛГБТ.
В інстаграмі MELOVIN написав, що телеканал M1, який транслював концерт, вирізав із трансляції цю важливу сцену. Яку сам співак назвав "мій офіційний камінг-аут".
Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу,
— заявив при цьому він.
Позицією ж телеканалу MELOVIN обурений: "Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру?" Співак зауважив, що "існувати в такому майбутньому України" не хоче.
Наразі ані M1, ані Atlas Weekend публічно не коментували ситуацію.
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Тим часом у коментарях до допису MELOVIN'а люди здебільшого висловлюють хлопцеві підтримку. Наприклад, Злата Огнєвіч написала таке:
Мел! Я тебе підтримую! Свобода бути собою – найбільша цінність!!!Довідка: камінг-аут – це процес добровільного й усвідомленого визнання людиною своєї сексуальної орієнтації чи гендерної приналежності.
Хто такий MELOVIN: дуже коротко
- Костянтин Бочаров – український співак, виступає під ім'ям MELOVIN.
- Він народився в Одесі, має 24 роки.
- Популярність здобув давно – ще у 2015 році став переможцем у шоу "Х-Фактор".
- У 2018 році брав участь у Євробаченні від України (посів 17 місце), вигравши національний відбір.