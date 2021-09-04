MELOVIN здивував епатажним образом у чорній сукні: сміливі фото

Український співак MELOVIN не припиняє дивувати фанів. Артист відвідав світський захід в екстравагантному образі, поставши у чорній сукні та жакеті з шипами.

Днями відбулась презентація п'ятого сезону шоу "Танців з зірками". Одним з учасників став український артист MELOVIN, який прийшов на захід в епатажному look.

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Образ MELOVIN

Виконавець, який зізнався у бісексуальності, позував перед камерою у чорній сукні на бретелях з асиметричною спідницею. Зверху він одягнув жакет з шипами на рукавах, довершивши вбрання широким поясом.

MELOVIN доповнив образ кросівками в тон на масивній підошві, сережкою-підвіскою та манікюром. Він вклав волосся та зробив сміливий макіяж, нафарбувавши очі у стилі smokey eyes.



MELOVIN / Фото з інстаграму MELOVIN



MELOVIN / Фото з інстаграму MELOVIN

Реакція мережі

Нові фото співака прокоментувала Злата Огнєвіч: "Образ вогненний". Чимало шанувальників MELOVIN також залишилися у захваті від образу знаменитості:

"Шикарно та зі смаком. Дуже мужньо, до речі";

"Приголомшливий! Не відірвати очей від тебе. Дуже подобається цей твій образ";

"Як відірватися?";

"Феноменальна фотогігієнічність";

""Танці" ще не починалися, а мій словниковий запас вичерпався";

"Найкращий образ, який ти коли-небудь приміряв";

"Образ переможця".

Однак є й такі, кому не сподобався зовнішній вигляд артиста: