MELOVIN здивував епатажним образом у чорній сукні: сміливі фото
Джерело:інстаграм MELOVIN
Український співак MELOVIN не припиняє дивувати фанів. Артист відвідав світський захід в екстравагантному образі, поставши у чорній сукні та жакеті з шипами.
Днями відбулась презентація п'ятого сезону шоу "Танців з зірками". Одним з учасників став український артист MELOVIN, який прийшов на захід в епатажному look.
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Образ MELOVIN
Виконавець, який зізнався у бісексуальності, позував перед камерою у чорній сукні на бретелях з асиметричною спідницею. Зверху він одягнув жакет з шипами на рукавах, довершивши вбрання широким поясом.
MELOVIN доповнив образ кросівками в тон на масивній підошві, сережкою-підвіскою та манікюром. Він вклав волосся та зробив сміливий макіяж, нафарбувавши очі у стилі smokey eyes.
MELOVIN / Фото з інстаграму MELOVIN
MELOVIN / Фото з інстаграму MELOVIN
Реакція мережі
Нові фото співака прокоментувала Злата Огнєвіч: "Образ вогненний". Чимало шанувальників MELOVIN також залишилися у захваті від образу знаменитості:
- "Шикарно та зі смаком. Дуже мужньо, до речі";
- "Приголомшливий! Не відірвати очей від тебе. Дуже подобається цей твій образ";
- "Як відірватися?";
- "Феноменальна фотогігієнічність";
- ""Танці" ще не починалися, а мій словниковий запас вичерпався";
- "Найкращий образ, який ти коли-небудь приміряв";
- "Образ переможця".
Однак є й такі, кому не сподобався зовнішній вигляд артиста:
- "Дівчино, побрийте ноги. І спідницю попрасуйте";
- "Містер провокатор";
- "Жах";
- "На кастинг прийшов такий хлопчик. Що ж з тобою зробили?".