На днях состоялась презентация пятого сезона шоу "Танцы со звездами". Одним из участников стал украинский артист MELOVIN, который пришел на мероприятие в эпатажном look.
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Образ MELOVIN
Исполнитель, который признался в бисексуальности, позировал перед камерой в черном платье на бретелях с асимметричной юбкой. Сверху он надел пиджак с шипами на рукавах, довершив наряд широким поясом.
MELOVIN дополнил образ кроссовками в тон на массивной подошве, серьгой-подвеской и маникюром. Он вложил волос и сделал смелый макияж, накрасив глаза в стиле smokey eyes.
MELOVIN / Фото с инстаграма MELOVIN
MELOVIN / Фото с инстаграма MELOVIN
Реакция сети
Новые фото певца прокомментировала Злата Огневич: "Образ огненный". Немало поклонников MELOVIN также остались в восторге от образа знаменитости:
- "Шикарно и со вкусом. Очень мужественно, кстати";
- "Потрясающий! Не оторвать глаз от тебя. Очень нравится этот твой образ";
- "Как оторваться?";
- "Феноменальная фотогигиеничнисть";
- "" Танцы" еще не начинались, а мой словарный запас иссяк";
- "Лучший образ, который ты когда-нибудь примерил";
- "Образ победителя".
Однако есть и такие, кому не понравился внешний вид артиста:
- "Девушка, побрийте ноги. И юбку поутюжьте";
- "Мистер провокатор";
- "Ужас";
- "На кастинг пришел такой мальчик. Что же с тобой сделали?".