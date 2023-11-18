Після заяв про невиліковну хворобу: MELOVIN відповів на закид, що він "косить від армії"

Нещодавно MELOVIN вперше розповів, що йому діагностували невиліковну хворобу – діабет. Після цього зізнання артисту закидують, що він ухиляється від служби.

Після зізнання про хворобу до українського співака MELOVIN звернулися у коментарях. Одна з користувачок порадила артистові йти воювати.

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MELOVIN відповів на закиди про ухилянство

"Хай іде на фронт, де мій чоловік вже 1,7 місяця, хай спробує перенести контузію, а то сидить косе. Гидко дивитись", – написала користувачка.

MELOVIN лаконічно відповів на закиди про те, що він ухиляється від мобілізації. Він лиш побажав жінці, щоб її чоловік повернувся здоровим і живим.

Ніколи не міг подумати, що я дійду зараз до цього рівня. Я в повному а**ї. Любляча дружина, яка бажає комусь пережити контузію. Я вам бажаю лише любові, витримки й сил. Щоб ваш чоловік був здоровий і живий, щоб ви його дочекалися, тому що вам явно важко. Я вас намагаюсь зрозуміти, але таку злість я все одно не зрозумію,

– написав MELOVIN.

MELOVIN відповів на закиди: відео

MELOVIN хворий на діабет

Нещодавно український співак спантеличив зізнанням про те, що йому діагностували невиліковну хворобу, від якої потерпає половина людства. Він розповів, що робив багато медичних обстежень, через що пропадав з соцмереж.

Пізніше артист повідомив, що йому діагностували MODY-діабет, який передається генетично. Захворювання виявили, коли MELOVIN хотів видалити грудочки Біша та зробив аналізи. "Будь-який діабет з'їдає тебе зсередини, якщо ти вчасно не почнеш діяти, його зупиняти й за ним слідкувати", – казав MELOVIN.