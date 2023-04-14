MELOVIN влаштував на день народження гучну вечірку у стилі сімейки Адамсів: ефектні фото

Днями український співак MELOVIN відсвяткував день народження. З приводу свята музикант влаштував гучну вечірку в стилі Адамсів. У цей день артист також зворушливо звернувся до своїх батьків.

Ще 11 квітня в MELOVIN був день народження, йому виповнилося 26 років. Нагадаємо, що півроку тому співак приголомшив зміною іміджу.

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MELOVIN вирішив влаштувати гучну вечірку, куди запросив чимало друзів та рідних. Цікаво, що для свята він навіть вигадав особливу атмосферу – в стилі похмурої сімейки Адамсів.

"Моя улюблена сімейка Адамсів. Дякую усім за привітання з днем народження! За вашу любов та усмішки. Вперед до нових вершин!", – подякував гостям артист.

Співак поділився ефектним фото зі святкувань у колі різних.



MELOVIN влаштував вечірку до дня народження / Фото з його інстаграму

Цікаво, що MELOVIN навіть заспівав на своєму дні народженні, щоб порадувати гостей.

Близькі люди зірки також оприлюднили у мережі кілька відео зі святкування дня народження артиста.

Крім того, MELOVIN присвятив зворушливий допис своїм батькам. Він адресував мамі й татові теплі слова подяки.

Як Ньютону звалилось на голову яблуко, так і я з'явився у вашому житті. Чудернацьке, непередбачуване та наповнене вічними відкриттями! Я люблю вас!... Я дуже дякую, що Всесвіт подарував мені саме вас, а вам – маленького мене,

– написав артист.

Він додав, що батьки для нього – це друзі, вчителі, сім'я, опора та віра в себе. Співак ще раз подякував батькам за все.

До слова, епатажний співак MELOVIN раніше жив на Софіївській Борщагівці, що під Києвом. У перші дні війни він виїхав до Львова й майже три місяці не був у своїй квартирі. Поблизу прилетіли ракети, будинок навпроти дещо зруйнований. Артист розповів, що з його квартирою.