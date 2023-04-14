Еще 11 апреля у MELOVIN был день рождения, ему исполнилось 26 лет. Напомним, что полгода назад певец ошеломил сменой имиджа.

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MELOVIN решил устроить громкую вечеринку, куда пригласил немало друзей и родных. Интересно, что для праздника он даже придумал особую атмосферу. в стиле мрачной семейки Адамсов.

"Моя любимая семейка Адамсов. Спасибо всем за поздравления с днем рождения! За вашу любовь и улыбки. Вперед к новым вершинам!", – поблагодарил гостей артист.

Певец поделился эффектным фото из празднований в кругу разных.



MELOVIN устроил вечеринку ко дню рождения / Фото с его инстаграммы

Интересно, что MELOVIN даже спел на своем дне рождения, чтобы порадовать гостей.

Близкие звезды также обнародовали в сети несколько видео с празднования дня рождения артиста.

Кроме того, MELOVIN посвятил трогательное сообщение своим родителям. Он адресовал маме и теплые слова отца благодарности.

Как Ньютону свалилось на голову яблоко, так и я появился в вашей жизни. Чудное, непредсказуемое и наполненное вечными открытиями! Я люблю вас!... Я очень благодарю, что Вселенная подарила мне именно вас, а вам – маленького меня,

– написал артист.

Он добавил, что родители для него – это друзья, учителя, семья, опора и вера в себя. Певец еще раз поблагодарил родителей за все.

К слову, эпатажный певец MELOVIN раньше жил на Софиевской Борщаговке под Киевом. В первые дни войны он уехал во Львов и почти три месяца не находился в своей квартире. Поблизости прилетели ракеты, дом напротив несколько разрушен. Артист рассказал, что с его квартирой.