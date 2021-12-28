MELOVIN розповів, як зустрічався з хлопцем 6 років під носом у батьків

Відомий український співак MELOVIN поділився подробицями своїх стосунків з хлопцем. Він розповів, що його батьки добре знали бойфренда свого сина, але ні про що не підозрювали.

Після публічного камінг-ауту український співак MELOVIN відкрито говорить про свої стосунки. Артист розповів, як йому вдавалося приховано зустрічатися з хлопцем 6 років.

Читайте також Переможець "Танців" Артур Логай розчулив новорічною фотосесією з дружиною і сином

Як MELOVIN зустрічався з хлопцем

Артист поділився, що вважав бойфренда найріднішою людиною зі свого оточення. "Познайомилися в інтернеті, обидва фанати Леді Гаги, на цьому будувалося спілкування. Це перша людина, з якою я листувався цілодобово. Можна було спілкуватися про все", – пригадав він.

Коханий зірки часто навідувався до нього в гості, однак батьки MELOVIN ні про що не підозрювали. Вони вважали, що хлопці просто є хорошими друзями.

Під їхнім носом ми спали разом. Людина була у мене постійно вдома. Звичайно, і тато, і мама знали його,

– зізнався MELOVIN.

Після цього співак вперше розповів мамі про свою орієнтацію: "Я вийшов на вулицю з мамою і говорю: "Мам, ти знаєш, так хочеться тобі вже сказати офіційно, що мені подобаються і хлопці, і дівчата". Вона така: "А скажи, будь ласка, а ви з ним були разом?" Я говорю: "Так, шість років". І мама: "Шість років я спостерігала за картиною, як найкращі друзі просто захоплюються, живуть, працюють, а виявляється, ви були разом".



MELOVIN / Фото з інстаграму MELOVIN

Болісний розрив

MELOVIN розійшовся з хлопцем, з яким зустрічався 6 років, на початку 2021 року. Це трапилося поступово – обоє зрозуміли, що у них немає майбутнього.

"Це сталося після минулого Нового року, всі свята пройшли у напрузі, ми розуміли, що розлучаємося. Так вийшло, що ми були вже не парою, а ніби просто твоя рідна кров", – пояснив співак.