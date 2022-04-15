MELOVIN розповів, як Марченко знущалася з нього на "Х-факторі": "Називала мене сатаністом"

Дружина Медведчука Оксана Марченко багато років була ведучою вокального шоу "Х-фактор". На телеекранах вона була дуже милою, та за лаштунками знущалася з учасників. Про це розповів MELOVIN.

MELOVIN переміг у шостому сезоні "Х-фактора". Артист пригадав, як ставилася до нього Марченко за лаштунками проєкту.

Дивіться також "Ви чекали прем'єру": творці "Холостячки" потролили Оксану Марченко

MELOVIN про Оксану Марченко

Виконавець поділився, що колись, у 2015 році, образ м'якої та душевної ведучої, яка підтримувала кожного учасника за лаштунками "Х-фактора", був повністю зруйнований для нього та всіх друзів, які тоді були в групі підтримки.

Насмішки збоку, жарти та уїдливі коментарі щодо моєї зовнішності – лінзи, татуювання. Мене назвати "сатаністом" і що я "не від Бога". При всіх моїх друзях почали звітувати, як власну дитину. Образ душевної та радісної ведучої був розбитий ще до включення камер,

– розповів MELOVIN.

З того часу пройшло багато років і зараз артист не має образи на ведучу. MELOVIN зізнався, що вони завжди вітали один одного зі святами: "Просто лише зараз в мене нарешті склався пазл акторки без Оскара. Колись обіймала дітей, а зараз сидить і спостерігає, як на її землі їх безжалісно вбиває кум. Ось тепер, думаю, з'явиться реальна можливість стати паломницею, не включаючи камер".



Оксана Марченко знущалася з MELOVIN / Фото з інстаграму артиста

Зазначимо, зараз Оксана Марченко перебуває в Москві. Поки росіяни нещадно вбивають мирних українців, продовжують війну на її батьківщині, ведуча та дружина нардепа Медведчука відсиджується в країні-терористці.