Також артист поділився, на що в нього йде найбільше грошей. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ангеліни Пичик.

За словами MELOVIN, людині без пари у Києві вистачить близько 80 тисяч гривень для комфортного життя, а йому самому для хорошого життя потрібно приблизно 200 тисяч.

Мінімально – 2 тисячі доларів. Якщо ти сам, без дівчини або без хлопця, – буде комфортно, а якщо ти хочеш трошки на широку ногу, як я, – то від 5 тисяч доларів. Десь так воно і йде, плюс-мінус,

– сказав артист.

Він додав, що має власну квартиру, та не шкодує коштів на донати, парфумерію й одяг, який часом шиє на замовлення.

До цього на сторінці Ангеліни Пичик у тіктоці завірусилося відео з іншою українською зіркою – Ганною Макієнко, більш відомою як Кажанна. У ролику виконавиця розповіла, що їй для власного комфорту у столиці потрібно близько трьох тисяч доларів на місяць.

