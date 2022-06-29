Таке не можна пробачити, – MELOVIN зізнався, хто з його близьких загинув через війну

Через напад Росії на Україну MELOVIN втратив двох важливих людей. Один з них – актор Паша Лі, який загинув в Ірпені. Під час війни також померла мама його близького друга.

Через війну гинуть і військові, і цивільні. За останні чотири місяці MELOVIN також втратив двох дорогих серцю людей.

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MELOVIN про смерть близьких на війні

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну загинули двоє важливих для співака людей – актор Паша Лі, за яким плакав весь шоу-біз, та мама його друга, яку знала вся команда артиста.

Ми святкували разом усі свята, весілля моєї бек-вокалістки. Вона робила кейтеринг, коли ми знімали кліп "Вітрила", коли була присутня Монро. Вона робила всім бутерброди. Це залишиться в пам'яті назавжди. Воно болить, ти це до кінця не розумієш, ти переглядаєш якісь відео, фото,

– розповів MELOVIN.

Він зауважив, що втрата близької людини – це найважче, що несе війна. Адже і дім, і психіку можна підрихтувати, а от людей уже не повернути.

"Таке не можна пробачити. Війна забирає в тебе не тільки дім, який можна потім відбудувати, вона забирає не тільки нерви, які можна потім якось поправити з психотерапевтом. Вона забирає в тебе рідних людей, яких ти ніколи не зможеш повернути, яких ти ніколи не зможеш побачити, щось відсвяткувати, щось сказати", – наголосив співак.