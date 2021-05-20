MELOVIN та JULIK показали спільну колаборацію

MELOVIN задумався над експериментами. Своїй пісні "І кров кипить" він вирішив надати нове звучання. Разом із шоуменом та саунд-продюсером JULIK артист створив ремікс, який назвав найкращим.

Така співпраця сподобалася обом творчим людям і вони вже встигли поділитися своїми враженнями. Нове звучання хіта оцінили й користувачі мережі.

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Колаборація JULIK та MELOVIN

"Мені приємно співпрацювати з крутими й творчими людьми. Спостерігаю за творчістю MELOVIN ще від часів Євробачення й приємно дивуюсь його здобуткам та перемогам! І ось нарешті презентуємо наш ремікс на ліричну пісню "І кров кипить", – розповів JULIK

Кожна людина має здатність швидко засяяти та швидко згаснути у стосунках, в один момент загубити все. Це пісня, яку я написав за дві ночі,

– поділився MELOVIN.

На особистій сторінці в інстаграмі музикант звернувся до JULIK та висловився про колаборацію: "Хлопче, це найкращий ремікс на мою пісню!".

MELOVIN – "І кров кипить" (JULIK remix): слухайте пісню онлайн

Реакція мережі

У коментарях під дописом MELOVIN прихильники артиста наголошують, що такий ремікс лише змінив хіт, проте зовсім не зіпсував його.