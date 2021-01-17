У січні цього року стало відомо, що зведена сестра Меган Маркл Саманта пише про неї книжку. Дружина принца Гаррі засмучена через те, що "Щоденник сестри принцеси-вискочки" повинен вийти в лютому.

Меган Маркл засмучена через вихід книжки про неї

56-річна Саманта Маркл анонсувала випуск книжки про свою зведену сестру ще на початку січня 2021 року. Видання The Daily Mail повідомило, що Меган Маркл засмучена через це, але заважати не буде.

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Відомо, що Саманта Маркл пише книжку про свою сестру з 2016 року. У ній вона нібито розповість скандальні факти про життя акторки та дружини принца Вільяма. Раніше Саманта зазначала, що книжка The Diary of Princess Pushy’s Sister ("Щоденник сестри принцеси-вискочки") точно сподобається королівській родині.

Маркл засмучена виходом книги, але не буде демонструвати своє занепокоєння на публіці,

– повідомляє видання.

Нібито компрометуючі мемуари про Меган Маркл налічують 330 сторінок. Презентація книжки повинна відбутися сьогодні, 17 січня. Але в загальному доступі вона буде лише з 1 лютого. "Речі не завжди такі, якими здаються, у світі, де соціальні ярлики визначають, хто ми, як ми живемо і як ми дивимося один на одного", – мовиться в описі книги.



Меган і Саманта Маркл / Фото з інстаграму

Стосунки Саманти і Меган Маркл

Відомо, що зведені сестри востаннє бачились у 2008 році. Саманта живе у Флориді. Коли дружина принца Гаррі дізналась про те, що сестра пише про неї книгу, вона розплакалась. Меган вважає, що Саманта використала її у своїх інтересах.