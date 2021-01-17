В январе этого года стало известно, что сводная сестра Меган Маркл Саманта пишет о ней книгу. Жена принца Гарри расстроена из-за того, что "Дневник сестры принцессы-выскочки" должен выйти в феврале.

Меган Маркл расстроена из-за выхода книги о ней

56-летняя Саманта Маркл анонсировала выпуск книги о своей сводной сестре еще в начале января 2021 года. Издание The Daily Mail сообщило, что Меган Маркл расстроена из-за этого, но мешать не будет.

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Известно, что Саманта Маркл пишет книгу о своей сестре с 2016 года. В ней она якобы расскажет скандальные факты о жизни актрисы и жены принца Уильяма. Ранее Саманта отмечала, что книга The Diary of Princess Pushy's Sister ("Дневник сестры принцессы-выскочки") точно понравится королевской семье.

Маркл расстроена выходом книги, но не будет демонстрировать свое беспокойство на публике,

– сообщает издание.

Якобы компрометирующие мемуары о Меган Маркл насчитывают 330 страниц. Презентация книги должна состояться сегодня, 17 января. Но в общем доступе она будет лишь с 1 февраля. "Вещи не всегда такие, какими кажутся, в мире, где социальные ярлыки определяют, кто мы, как мы живем и как мы смотрим друг на друга", – говорится в описании книги.



Меган и Саманта Маркл / Фото из инстаграма

Отношения Саманты и Меган Маркл

Известно, что сводные сестры последний раз виделись в 2008 году. Саманта живет во Флориде. Когда жена принца Гарри узнала о том, что сестра пишет о ней книгу, она расплакалась. Меган считает, что Саманта использовала ее в своих интересах.