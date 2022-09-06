Меган Маркл виступила на саміті в Англії: яким був її образ і чому публіка обурена промовою

Принц Гаррі та Меган Маркл прибули до Великої Британії на саміт One Young World Summit. Меган виступила перед публікою з промовою, однак її лишень розкритикували.

Цими вихідними принц Гаррі та Меган Маркл прибули до Великої Британії. Але не для відвідин королівської родини, а для виступу на Всесвітньому форумі молоді One Young World Summit. Меган Маркл є радницею організації з 2014 року.

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Образ Меган Маркл

Дружина принца Гаррі вийшла у світ в ефектному аутфіті. Вона одягнула блузку та штани зі стрілками червоного кольору. Меган доповнила образ шарфом та замшевими туфлями на високих підборах.

Серед аксесуарів Меган Маркл обрала золоті сережки-кільця та каблучку. Вона зробила вечірній макіяж, а волосся зібрала в лаконічний пучок.

Промова Меган Маркл

Виступ Меган Маркл у Манчестері був першим з тих часів, коли вона з чоловіком вийшла з королівської родини. У своїй промові вона розповідала про принца Гаррі, материнство та свій успіх.

Колишня герцогиня сказала, що їй "дуже приємно повернутися до Великої Британії", що з початку її співпраці з організацією вона була "напевно, багато в чому схожа на кожного з вас". Меган назвала себе тодішню так – "молода, амбітна, яка відстоює те, у що я глибоко вірила". Також дружина Гаррі згадала заходи One Young World в Оттаві 2016 року та Лондоні 2019 року.

"Після того моменту можна сказати, що моє життя досить сильно змінилося. Тепер я вийшла заміж і стала мамою". Ще Маркл згадала, як працювала консультантом: "Я була настільки вражена цим досвідом, що навіть зберегла бейдж з моїм ім'ям. Для мене це простий доказ: доказ того, що я була там, доказ того, що я належала, бо правда полягала в тому, що не була впевнена, що я належу".

Королівські експерти та журналісти розкритикували Меган Маркл за цю промову. Вони вважають, що зірка говорила лише про себе. Daily Mail нарахували 54 рази, як Маркл сказала "я".

Було просто "я, я, я", вона вихваляла себе. Я не можу уявити чи зрозуміти, як 2000 молодих людей зрозуміли бодай слово з того, про що вона говорила, – сказала редакторка журналу Majesty Magazine Інгрід Сьюард.

"У тому, що вона говорила, була серйозна відсутність змісту. Вона використовувала свої акторські здібності, коли говорила про повернення до Великої Британії. Вона явно розпочала піар-атаку, викликавши ворожість із боку британської преси. Якби вона зустрілася з більшістю представників публіки у Великій Британії, вона не отримала б гарного прийому, але на сцені з публікою, яка схильна бути на її боці або схильна підтримувати її, вона могла б говорити дуже мало і їй все одно аплодували б за це", – прокоментував промову королівський біограф Філ Дап'єр.

Водночас біограф Роберт Джонсон припустив, що Меган Маркл готується до політичної кар'єри. Йому промова сподобалася.

Немає сумнівів, що Меган Маркл – першокласний оратор. Вона говорить із пристрастю та приваблює аудиторію. Я впевнений, що вона дуже рада, що їй повернули голос! Я також впевнений, що після всіх нападок, які вона зробила проти королеви та британської королівської родини, її коментар про те, що добре повернутися до Великої Британії, слід сприймати з часткою скептицизму,

– сказав автор книг.