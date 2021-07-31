Королівський експерт Джонатан Сакердотті в ефірі одного з британських каналів висловив свою думку про Меган Маркл. Він вважає, що саме амбіції допомогли їй вийти заміж за принца Гаррі.

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Меган Маркл та її амбіції

Експерт зазначив, що Меган ще змалку росла з високими амбіціями, а досягла їх як акторка. За словами Джонатана Сакердотті, Маркл не була дуже успішною. Натомість заміжжя за принцом Гаррі мало принести їй неймовірну популярність, про що вона багато міркувала.

Потім вона вийшла заміж за принца Гаррі, і тоді вона стала, ймовірно, однією з найвідоміших і найбільш впізнаваних осіб у світі, просто вийшовши заміж. Думаю, це вказує на те, що вона будувала далекосяжні плани, була дуже амбітною і прорахувала все заздалегідь,

– наголосив експерт.

"Не хочу здатися неромантичним, можливо, вона дійсно закохалася в Гаррі і їхні стосунки дійсно засновані на партнерстві й любові. Проте, думаю, ви не можете, стаючи членом королівської сім'ї, не знати, як це вплине на вас і вашу популярність", – додав Сакердотті.

Королівський експерт зауважив, що пара загалом розуміла перевагу їхнього одруження. Принц Гаррі отримав значне визнання у Штатах, а Меган – у світі.

Про амбіції Меган Маркл королівські експерти та преса говорять не вперше. Раніше заявляли, що дружина принца Гаррі навіть хоче стати президенткою Сполучених Штатів. Вона, можливо, візьме участь у президентських виборах, що пройдуть у 2024 році.