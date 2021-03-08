Меган Маркл та принц Гаррі розсекретили стать майбутньої дитини

Знамените подружжя принца Гаррі та Меган Маркл дало інтерв'ю Опрі Вінфрі. Під час розмови з ведучою пара поділилася подробицями життя у королівській сім'ї Великої Британії, а також розсекретила стать другої дитини. Гаррі зізнався, що його дружина вагітна дівчинкою.

7 березня довгоочікуване інтерв'ю Гаррі та Меган показали на американському телеканалі CBS. Протягом двох годин подружжя спілкувалося з Опрою Вінфрі. Це перше велике інтерв'ю закоханих після того, як вони склали королівські обов'язки.

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Принц Гаррі про стать майбутньої дитини

14 лютого пара повідомила, що очікує на поповнення в сім'ї. Тепер їхній син Арчі стане старшим братиком. А під час з розмови з Вінфрі Гаррі розсекретив, що вони з Маркл чекають на народження дівчинки.

Мати одну дитину чи двох – це чудово. Але у нас є хлопчик, а тепер буде дівчинка. Чого ще можна бажати?

– сказав принц.

Також Гаррі додав, що у їхній сім'ї тепер 4 людини та 2 собаки. Його дружина підтвердила це.

Принц Гаррі та Меган Маркл про другу дитину: дивіться відео онлайн

Друга вагітність Меган Маркл