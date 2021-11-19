Меган Маркл показала сина Арчі вперше за довгий час: потішне фото в курнику

Герцогиня Сассекська стала гостею відомої ведучої Еллен Дедженерес, де розповіла про сімейні веселощі. Зокрема вона вирішила показати громадськості, як її 2-річний первісток "займається" господарством.

На новому знімку маленький син Арчі стоїть в гумових чоботях задом до камери і тримає в руках кошик. Він чекає, поки зможе зібрати у курей яйця.

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"Він такий милий зі своїми курочками", – сказала Еллен Дедженерес, на що Меган відповіла: "Арчі дуже ніжна дитина".



2-річний син Меган Маркл у курнику / Скриншот з програми Еллен Дедженерес

Судячи з фото, колір волосся незмінно залишається рудим – як у його татуся принца Гаррі. Втім, обличчя хлопчика Меган вирішила не показувати, як і досі не показує доньку Лілібет, яку народила цього року. Варто додати, що Еллен Дедженерес могла бачити дітей, оскільки живе по сусідству з Меган і, за інформацією ЗМІ, є частою гостею там.

Щодо курника, то він розміщений на території елітного маєтку Маркл та принца Гаррі у Каліфорнії, Монтесіто. Ще у березні, в інтерв'ю Опрі Вінфрі, Меган розповіла, що врятувала з чоловіком курей з курячої ферми, і тепер кури живуть у курнику на території їхнього маєтку. Над курником тепер висить вивіска з написом Archie's Chick Inn.

Варто додати, що Арчі має титул принца і посідає 7 місце у списку спадкоємців британського престолу. Щодо його молодшої сестрички Лілібет, то вона не має титулу, але займає 8 місце. Дівчинка розміщена в лінії успадкування після свого брата Арчі та перед принцом Ендрю, третьою дитиною королеви Єлизавети II. За ним йдуть доньки герцога – принцеса Беатріс та принцеса Євгенія.



Черга на королівський престол Великої Британії / Інфографіка 24 каналу