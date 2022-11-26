Меган Маркл похвалилась дизайнерською підвіскою за 3500 доларів: фото з Амандою Горман

Меган Маркл і принц Гаррі зустрілися з поетесою Амандою Горман для запису подкасту. Меган постала в стильному образі з особливою підвіскою.

Принц Гаррі та Меган Маркл продовжують працювати в Каліфорнії. Днями вони зустрілися з поетесою та активісткою Амандою Горман. Вона разом з Меган записала новий епізод подкасту Archetypes.

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Спільною світлиною з герцогами поділилась в інстаграмі поетеса Аманда Горман. Вона поділилась, що мала за честь спілкуватися з Меган.

Схвильована тим, що мала честь поговорити з герцогинею в її подкасті Archetypes про силу, яку мають жінки як творці змін. Дуже вдячна за те, що ви у мене є!

– написала Аманда Горман.



Меган і Гаррі з Амандою Горман / Фото з інстаграму Аманди

Образ Меган Маркл на новому фото

Меган Маркл для зустрічі з Амандою постала у повсякденному, але стильному образі. Вона одягнула штани, білу кофтинку та світло-сірий кардиган без рукавів поверх. Знаменитість підкреслила талію коричневим ременем.

Родзинкою аутфіта Меган Маркл стала коштовна підвіска. Це – золотий ланцюжок зі смарагдом у формі груші від дизайнера Логана Холлоуелла. Прикраса під назвою Baby Queen Water Drop Emerald Solitaire коштує приблизно 3500 доларів.

Меган Маркл розпустила та випрямила волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж.