Меган Маркл для нового виходу обрала одяг за 8 тисяч доларів

Меган Маркл і принц Гаррі здійснили новий публічний вихід у Нью-Йорку. Вони побували в одній зі шкіл традиційного афроамериканського формату. Меган обрала для поїздки елегантний одяг вишневого кольору загальною вартістю 8 тисяч доларів.

Подружжя прилетіло до Нью-Йорка на 3 дні. 24 вересня пара завітала в одну зі шкіл Гарлема, де навчаються афроамериканські діти. Меган прочитала там свою книжку віршів – "Лава". Такий візит Меган і Гаррі пояснюють, як "спосіб сприяти ранній грамотності".

Дивіться також Меган Маркл і принц Гаррі прибули на ділову зустріч у Нью-Йорку: фото пари

Образ Меган Маркл

У школу Меган приїхала в елегантому вбранні вишневого кольору. Її look складався з широких штанів, короткого кашемірового пальта італійського бренду Loro Piana та кофти в тон. Таке вбрання поєднала з червоними туфлями-човниками на високих підборах від Manolo Blahnik. Загальна вартість аутфіту дружини принца Гаррі становить приблизно 8 тисяч доларів.

Стильний осінній образ Меган довершила розкішними прикрасами, вартістю майже 400 тисяч доларів. Волосся вона вклала в легкі локони, а на обличчі зробила виразний макіяж з акцентом на очах.

Фото з цієї поїздки Меган Маркл і принца Гаррі можна переглянути за посиланням

Деякі шанувальники вважають, що такий розкішний образ Меган Маркл був не дуже доречним для поїздки у школу, адже майже всі діти, які там навчаються, отримують безплатне харчування, як діти з малозабезпечених сімей.

Зазначимо, 23 вересня Меган Маркл і принц Гаррі вперше вийшли у світ після народження доньки. Тоді вони прибули в Нью-Йорк, де зустрілися з губернатором штату і мером міста. Зіркова дружина обрала для зустрічі стриманий монохромний аутфіт темно-синього кольору.