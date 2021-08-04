Меган Маркл – 40: яскраві виходи в складі королівської сім'ї

Дружина британського принца Гаррі – Меган Маркл святкує день народження. 4 серпня їй виповнюється 40 років. Її життя неабияк змінилося після того, як вийшла заміж за Гаррі. Голлівудська акторка 2 роки жила в Лондоні, виконувала обов'язки члена королівської родини. Якими яскравими виходами запам'яталася Меган – дивіться далі.

Меган Маркл завжди обирала для зустрічей з публікою стильне вбрання відповідно до події, на якій була присутня. Чимало її образів були дуже яскравими та припали до душі шанувальникам. З нагоди дня народження дружини Гаррі редакція Showbiz 24 підготувала добірку її ефектних аутфітів.

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Яскраві образи Меган Маркл

2018 рік

У приталеній жовтій сукні без рукавів Меган відвідувала прийом "Молоді виклики Співдружності" у будинку Мальборо, що в Лондоні.



Меган Маркл у Лондоні / Фото Getty Images

Під час осіннього туру містами Фіджі Меган одягала довгу червону сукню з квітковим принтом і рюшами на спідниці.



Меган Маркл у місті Суві, що на Фіджі / Фото Getty Images

2019 рік

У довгій блакитній сукні з синім принтом Меган Маркл разом із чоловіком принцом Гаррі приїжджала в резиденцію короля Марокко.



Меган Маркл і принц Гаррі в Марокко / Фото Getty Images

Подружжя було на службі до Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві. Меган Маркл для цього виходу обрала білу сукню зі смарагдовим принтом, пальто та лаконічний головний убір, що довершив зачіску.



Меган Маркл і принц Гаррі в Лондоні / Фото Getty Images

У темно-зеленій сукні та коричневому пальті Меган була на врученні нагороди WellChild у готелі Royal Lancaster, що в Лондоні.



Меган Маркл з чоловіком в Лондоні / Фото Getty Images

У королівському турі Південною Африкою, в якому були Меган і Гаррі, дружина принца одягала довгу блакитну сукню з легкої тканини.



Меган і Гаррі у Південній Африці / Фото Getty Images

Маркл приєднувалася до церемонії відкриття саміту "Один молодий світ" у Королівському Альберт-холі. Тоді Меган постала перед папараці в сукні фіолетового кольору.



Меган Маркл у сукні фіолетового кольору / Фото Getty Images

2020 рік

Королівське подружжя було на фестивалі музики Маунтбаттен у Королівському Альберт-холі. Тоді Меган з'явилася на публіці в елегантній приталеній сукні червоного кольору.



Меган Маркл і принц Гаррі на фестивалі музики Маунтбаттен / Фото Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл були на службі до Дня Співдружності. Дружина спадкоємця престолу виходила у світ у розкішному смарагдовому вбранні.



Принц Гаррі й Меган Маркл в Лондоні / Фото Getty Images

Меган і Гаррі в рамках останніх виходів у складі королівської родини Великої Британії відвідували церемонію нагородження Фонду Endeavour Award в Лондоні. Тоді Маркл поставала перед камерами в сукні насиченого блакитного кольору.



Меган і Гаррі в Лондоні / Фото Getty Images