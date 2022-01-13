Меган Фокс одружується вдруге: скільки коштує її каблучка з діамантами

Музикант Колсон Бейкер запропонував Меган Фокс стати його дружиною. На заручини він подарував коханій каблучку з двома каменями. Вартість розкішного персня становить тисячі доларів.

До освідчення бойфренд Меган Фокс готувався дуже ретельно. Він не став купувати каблучку в іменитих ювелірних бутіках, а розробив її сам спільно з британським дизайнером Стівеном Вебстером. Не дивно, що перстень запаморочливо дорогий. Його оцінюють у 50-75 тисяч доларів – до двох мільйонів гривень!

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Як виглядає каблучка Меган Фокс

Створюючи каблучку для майбутньої дружини, 31-річний Колсон Бейкер використав тренд останніх двох років. Він додав два камені до 2,5 каратів кожен – смарагд і діамант, які відповідають їхнім знакам зодіаку. Вони мають огранювання "груша" й закріплені на магнітних шипах.

На думку музиканта, каблучка символізує "дві половинки однієї душі, утворюючи темне серце", яке є їхньою любов'ю.

Каблучка Меган Фокс від Колсона Бейкера / Фото з інстаграму ювеліра

"Він хотів щось оригінальне та значуще як для Меган, так і для нього самого. Він дав мені багато матеріалу в майже ліричній формі. Я використав це, щоб створити дві каблучки, які стають однією. Можливо, це найромантичніша історія, з якою мені доводилося працювати", – зізнався Стівен Вебстер у коментарі Vogue.

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Каблучка на заручини Меган Фокс і Колсона Бейкера й справді вийшла дуже символічною. Однак це не єдиний оригінальний аксесуар у колекції пари. Музикант носив амулет з краплею крові акторки. Перед тривалим розставанням вона нібито поділилася з ним не хустинкою, як прийнято, а своєю ДНК.