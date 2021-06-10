Михайло Заливако та Анна Богдан розповіли, чи мають контракт з СТБ

Герой "Холостяка" Михайло Заливако залишився разом з Анною Богдан, яку обрав у фіналі реаліті-шоу. Якщо частина фанів вірить в стосунки пари, то інша переконана, що вони разом через контракт з телеканалом СТБ. Що з цього правда, дізнавайтеся далі.

У новому спільному інтерв'ю Михайло Заливако та Анна Богдан заявили, що разом не через домовленості з проєктом "Холостяк", а через почуття одне до одного, які з дня у день стають лише сильнішими. Однак у харківського бізнесмена все ж є контракт з СТБ, який ніяк не пов'язаний з переможницею реаліті-шоу та стосунками.

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Контракт стосується спілкування з журналістами. Так, впродовж наступного року Михайло зобов'язаний узгоджувати всі появи на екранах з керівництвом романтичного проєкту. Він зізнався, що запис програми "Слава +", на яку його запросили ще під час зйомок "Холостяка", схвалив телеканал СТБ.

Я не можу ходити на інтерв'ю, не кажучи до кого. Я не можу йти до когось без дозволу. От і все,

– запевнив Михайло Заливако.

До слова, на зйомки інтерв'ю зі Славою Дьоміним закохані прийшли з представником СТБ. "Холостяк" пожартував, що ця людина піднімає таблички з написом "Закрий рот". Проте, як стверджує Заливако, стоп-тем немає.

Інтерв'ю "Холостяка" Михайла Заливаки та Анни Богдан: дивіться відео онлайн