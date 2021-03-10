Майлі Сайрус закликає вакцинуватись від COVID-19 у новому кліпі: відео

Американська зірка Майлі Сайрус активно допомагала лікарям у 2020 році під час пандемії коронавірусу, а тепер закликає фанатів вакцинуватись, аби всім знову бути разом. Артистка випустила новий кліп на пісню Angels Like You, ностальгуючи за докарантинними часами.

Кліп був знятий під час виступу Сайрус на спеціальному концерті в рамках пре-паті Супербоула-2021. Така подія стала однією з перших, адже на ній буди присутні кілька сотень людей у захисних масках. Як повідомила про це сама Майлі Сайрус, це були медичні працівники, які до цього вакцинувались від коронавірусу.

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Майлі Сайрус – Angels Like You: дивитись відео онлайн

Впродовж кліпу Angels Like You Майлі Сайрус виступає на сцені в епатажному та якравому образі, а наприкінці ролику з'являється послання.

Ми всі з нетерпінням чекаємо можливості знову бути разом, плюс – це може статися раніше, ніж ми думали, коли вакцини стануть більш доступними. Кожен з нас може допомогти зупинити пандемію, зробивши щеплення. Разом ми можемо знову зробити живу музику реальністю,

– йдеться у зверненні Майлі Сайрус.



Майлі Сайрус закликає вакцинуватись від коронавірусу / Скріншот з відео

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