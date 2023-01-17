Відео Майлі Сайрус про колишнього Гемсворта стало вірусним: яка історія кохання пари

Днями Майлі Сайрус випустила новий трек та кліп Flowers, яке звернене до її колишнього чоловіка Ліама Гемсворта. Ролик став вірусним - у чому причина, дізнавайтесь нижче.

Американська співачка Майлі Сайрус 13 січня презентувала пісню Flowers ("Квіти"), яку назвали гімном сильних жінок. З тексту та кліпу зрозуміло, що цю роботу артистка адресувала колишньому чоловіку Ліаму Гемсворту.

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Майлі Сайрус випустила пісню про екса

У пісні співачка не називала жодних імен, але додала чимало деталей, у яких впізнаються стосунки Майлі та Ліама. Наприклад, Сайрус співає про те, що може "сама собі купити квіти", триматиме свою руку, розмовлятиме разом із собою годинами й запросить себе на танець. Схожі слова є в пісні Бруно Марса, яку Гемсворт присвятив коханій кілька років тому.

Також Майлі Сайрус у кліпі танцює в костюмі , який одягнув Ліам Гемсворт на один зі спільних виходів. Тоді актор публічно зробив зауваження коханій щодо її поведінки.

, який одягнув Ліам Гемсворт на один зі спільних виходів. Тоді актор публічно зробив зауваження коханій щодо її поведінки. Співачка зняла відеороботу у їхньому будинку . Ходять чутки, що там Ліам 14 разів зрадив артистці з іншими.

. Ходять чутки, що там Ліам 14 разів зрадив артистці з іншими. Одною з головних підказок є дата релізу треку – 13 січня. Це день народження колишнього Майлі.

У мережі обговорюють кліп Майлі Сайрус і хвалять артистку за її впевненість. Відео стало вірусним – на ютубі воно зібрало вже 39 мільйонів переглядів.

Майлі Сайрус – Flowers: дивіться відео онлайн

Історія кохання Майлі Сайрус і Ліама Гемсворта

Майлі познайомилась з Ліамом у 2008 році на зйомках фільму "Остання пісня" – тоді їм було по 17 та 19 років. Саме в той час і почали розвиватися їхні стосунки. У 2010 році відбулась прем'єра стрічки: на червону доріжку пара вийшла разом.

Через рік стало відомо, що Гемсворт освідчився коханій та вручив їй розкішну обручку. Але вони так і не узаконили стосунки, – 2013 року пара підтвердила розрив. За роки окремо Майлі Сайрус мала стосунки з Патріком Шварценеггером, а також зізналась про бісексуальність. Роман з моделлю Стеллою Максвел так само тривав недовго.

У січні 2016 Майлі Сайрус та Ліам Гемсворт знову зійшлися, а вже у жовтні співачка підтвердила, що вони заручені. 23 грудня 2018 року зіркова пара зіграла таємне весілля в їхньому будинку в Малібу. На святкування вони запросили тільки близьких та родичів.

Майлі та Ліам / Фото Getty Images

Вже через пів року шлюб Майлі й Ліама почав розпадатися. У жовтні 2019 офіційно стало відомо про їхній розрив. Цікаво, що в той самий день Сайрус побачили за поцілунками з Кейтлін Картер. Тоді як актор поїхав додому в Австралію.

Після розлучення і Майлі, і Ліам поширювали різні версії причин їхнього розставання. Кожній зі сторін приписували залежність від алкоголю та наркотиків, а також багаточисельні зради. Тому до кінця невідомо, чому насправді завершилися стосунки знаменитостей.