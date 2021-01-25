Американську співачку Майлі Сайрус внесли у списки запрошених артистів, які виступлять на шоу "Супербоул-2021". Разом з нею захід розігріватимуть хедлайнер події The Weeknd, а також H.E.R., Ерік Черч і Джазмін Салліван.

Джерело: твіттер Майлі Сайрус

28-річна зірка виступить на стадіоні Raymond James у місті Тампа, Флорида, 7 лютого. На захід вже запросили кілька тисяч медичних працівників.

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Майлі Сайрус виступить на "Супербоулі-2021"

Відомо, що грандіозне шоу транслюватимуть у мережі тікток та каналі CBS 7 лютого з 14:30 за місцевим часом (21:30 за київським часом).

Не можу дочекатися, щоб влаштувати шоу для почесних гостей Національної футбольної ліги перед грою. Медичні працівники з Тампи і з усієї країни!

– написала Майлі Сайрус у мережі.

Ймовірно, як багато інших хедлайнерів заходу з минулих років, зірка влаштує справжнє шоу та вражатиме публіку яскравими номерами.



Майлі Сайрус виступить на "Супербоулі-2021" / Фото з твіттера Майлі Сайрус

Нагадаємо, що у 2020 році "Супербоул" відбувався незадовго до пандемії коронавірусу – 2 лютого. Хедлайнерами вирішального матчу Національної футбольної ліги стали латиноамериканські співачки Шакіра та Дженніфер Лопе. У перерві між грою на стадіоні також виступили репери J Balvin та Bad Bunny.