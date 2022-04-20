Майбутнього у них немає, – Юрій Горбунов про російських зірок та русофобію

Український телеведучий Юрій Горбунов висловився про русофобію та російських зірок. Він поділився, що кожен росіянин винен у війні проти України.

Телеведучий і шоумен Юрій Горбунов поділився думками про російських зірок, а також русофобію, з якою нібито стикаються росіяни у всьому світі

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"Добре любити батьківщину здалеку"

Юрій Горбунов порадив тим росіянам, що стикнулись з русофобією у світі, повертатися додому.

Дуже добре любити батьківщину здалеку. І дивитися на все збоку. І це лише початок, що їм соромно показувати російський паспорт. Їх ніде не мають обслуговувати. Це люди – ізгої. І нехай це буде лише початком їхнього ізгойства у всьому світі,

– сказав ведучий.

"Вони повинні понести якесь покарання за все те, що відбувається. І немає жодного росіянина за кордоном, який був би у цьому не винний. Байдужість і мовчання росіян призвели до цієї великої трагедії", – додав він.

Юрій Горбунов про російських зірок

Шоумен пригадав Івана Урганта, який виступив проти війни та виїхав до Ізраїля. Та на думку Горбунова, це не применшує його провини та провини інших росіян.

"З Іваном Ургантом я знайомий, у нас були спільні проєкти. Він сказав свою думку, його програма закрилася, він поїхав, ніби до Ізраїлю. На телебаченні його нема. Це сміливо. Це люди, в яких є освіта, які щось за життя прочитали, які мислять тверезо. Але це не означає, що немає їхньої провини в тому, що відбувається. Завдяки їм Путін керує країною. Це їхня мовчанка, страх та їхня боязнь. В Україні все не так: не подобалось – один Майдан, потім другий", – зауважив Юрій Горбунов.

Мовчання, як показує досвід наших страшних сусідів, це навіть гірше, ніж робити щось погане. Нічого не робити – породжує страшні речі. Майбутнього у них немає ні там, ні тут. Їх можна лише пожаліти,

– наголосив він.