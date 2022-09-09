Як майбутній король Британії танцював український гопак: фото з Чарльзом III підкорило мережу

Наступник Єлизавети II на королівський трон Великої Британії добре знайомий з українською культурою. Чарльз III навіть колись танцював український гопак.

Учора, 8 вересня, стало відомо про смерть королеви Єлизавети II. Виявилося, що її наступник Чарльз III у 80-х роках минуло століття танцював з українським ансамблем "Говерла".

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Українці в англійському місті Дербі

У 81 році український ансамбль "Говерла" виступав в англійському місті Дербі. Вочевидь, танцюристи запросили Чарльза III в коло, щоб разом виконати декілька народних елементів.

Існують чутки, що це фото – постановне. Мовляв, Чарльзу III підставили стілець для однієї світлини й разом з українцями він не танцював.

Відгуки користувачів мережі

Цю світлину також опублікував на своїй сторінці у фейсбуку історик Вахтанг Кіпіані. Допис зібрав чимало жартівливих та захопливих коментарів:

"У козака справа видно, що він сидить на стільці, а Чарльзу в фотошопі його прибрали. А ще росіяни вже кажуть, що в оригіналі був стіл, а в дівчат кокошники".

"Я теж думаю, що правдива зйомка, тим більше в королівській родині їх і танцям навчають, зробити пару па... Молодець! Історичне фото".

"Гооооосподи! Ще один "бандерівець" на престолі! Це світова змова! Куди дивляться масони?! (це жарт якщо що)"

"І добре ж танцює, судячи з усього!" – відповідь Вахтанга на коментар: "Козацькі гени!"

"Він ще й бісером уміє вишивати! Десь було фото".

Що чекає Велику Британію найближчим часом

Одразу після смерті королеви був опублікований "план дій", який призведе до змін в монархічному ладі держави. Його підготували ще у 60-х роках минулого століття.

Відомо, що зокрема зміниться королівська символіка: банкноти, прапори та гімн.

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За традицією, церемонія інтронізації Чарльза III відбудеться через декілька місяців. Після смерті королеви має пройти достатньо часу.