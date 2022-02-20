Матуся завжди права, – Єфросиніна розповіла, як говорити з дітьми про зайву вагу

Згідно з даними Держстату за 2021 рік, надлишкову масу тіла мають 39,8% українців, ожиріння – 15,4%. Проблеми зайвої ваги та ожиріння зачіпають не тільки дорослих, а й дітей.

Радити підліткам чи юнакам, що вже входять у дорослий вік, – небезпечний шлях, тому що діти сприймають батьків як менторів. Про те, як говорити з дітьми про зайву вагу, – в рамках проєкту "Інтерв'ю 24".4" розповіла медійниця Маша Єфросиніна.

Не пропустіть Про схуднення, стереотипи та аб'юз у стосунках: інтерв'ю з Машею Єфросиніною

Хто така Маша Єфросиніна Українська телеведуча, посол Фонду ООН з питань народонаселення, блогерка. Авторка YouTube-каналів "Іспит" і "Дорослі дівчата".

Як правильно говорити з дітьми

Якщо говорити дівчинці 14 – 15 років, що вона має бути худою чи бути ось такою, то чекайте біди. Вона не буде худа і при цьому буде їсти все гівно світу. У 15–16 років я пройшла подібні висловлювання від сторонніх людей, не від батьків. Тому я воліла своїй дочці такого не говорити,

– зазначила телеведуча.

За її словами, вона власним прикладом показує дочці Нані, як слід харчуватися. Єфросиніна запевнила, що в її родині немає культу ідеальної фізичної форми, але всі намагаються вести здоровий спосіб життя.

Маша Єфросиніна: "Якщо говорити дівчинці 14 – 15 років, що вона повинна бути худою чи бути ось такою, то чекайте біди" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Цікаво знати "Яка Нана красива": Єфросиніна замилувала рідкісним сімейним фото з 17-річною донькою

Здорове харчування і правильний раціон

Ми з чоловіком не женемося за тим, щоб бути на обкладинках журналів з фітнесу. Однак у нашому холодильнику завжди є продукти, які роблять наш раціон досить корисним для того, щоб ми могли мати необхідну для роботи витривалість, ясно мислити і бути здоровими молодими батьками для своїх дітей,

– підкреслила медійниця.

Телеведуча зізналася, що її чоловік Тимур Хромаєв і діти люблять поласувати морозивом навіть опівночі. Однак з їхніми харчовими звичками Маша не збирається боротися. Вона лише пояснює своїй родині, як такий режим харчування може вплинути на організм.

Маша Єфросиніна зі своєю сім'єю / Фото з інстаграму зірки

О 12 годині ночі я кажу хлопцям, що морозиво, з'їдене в цей час, – перебір, що у вас будуть боліти животи і (почнеться – 24 канал) висип. Потім це все так і відбувається, і я: "Ось, подивіться, будь ласка. Матуся завжди права",

– резюмувала Маша Єфросиніна.

Дивіться інтерв'ю з Машею Єфросиніною у відеоформаті:

"Інтерв’ю 24" – новий проєкт на сайті 24 каналу про найважливіші теми. Розмови, які змінюють країну на краще.

Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк.