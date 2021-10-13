Матрац з підігрівом, комфортні сидіння: Олег Винник показав автобус, на якому гастролює

Популярний співак Олег Винник часто відправляється з дому на тривалі гастролі. Після концертів він хоче відпочити, тому автобус, на якому їздить Україною, переобладнав спеціально для того, щоб там було комфортно.

Олег Винник є одним з найвідоміших артистів у сучасному шоу-бізнесі, тому його нетерпляче чекають з концертами в кожному куточку країни. Для того, щоб концерти були вдалими, співак потурбувався про комфортний переїзд між містами.

Читайте також Олег Винник пригадав ДТП в Німеччині, що могла коштувати йому життя

На чому гастролює Олег Винник

Перед концертом у Львові, який відбувся на початку жовтня, Олег дав нове інтерв'ю, а також показав мікроавтобус, на якому гастролює. Чоловік розповів, що придбав автобус, який повністю розбирали та переобладнували. Там встановили комфортні сидіння та велике ліжко з матрацом з підігрівом, щоб Олег міг відпочити після концерту та відновитися до початку наступного виступу. А також там є унікальне підсвічування, звук, караоке.

Та виспатися в автомобілі Виннику не вдається через ями на українських дорогах: "Я не жаліюся. Бо якщо ти не спиш, а працюєш, живеш і при цьому щасливий, то що ще потрібно?".

В автобусі Олег прагне побути в тиші, без музики та фільмів. Після концерту просто хочеться, щоб вуха відпочили.



Автобус Олега Винника / Скриншот з відео



Матрац з підігрівом Олега Винника / Скриншот з відео