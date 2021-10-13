Олег Винник является одним из самых известных артистов в современном шоу-бизнесе, поэтому его нетерпеливо ждут с концертами в каждом уголке страны. Для того, чтобы концерты были удачными, певец позаботился о комфортном переезде между городами.

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На чем гастролирует Олег Винник

Перед концертом во Львове, который состоялся в начале октября, Олег дал новое интервью, а также показал микроавтобус, на котором гастролирует. Мужчина рассказал, что приобрел автобус, который полностью разбирали и переоборудовали. Там установили комфортные сиденья и большую кровать с матрасом с подогревом, чтобы Олег мог отдохнуть после концерта и восстановиться до начала следующего выступления. А также там есть уникальная подсветка, звук, караоке.

Но выспаться в автомобиле Виннику не удается из-за ям на украинских дорогах: "Я не жалуюсь. Потому что если ты не спишь, а работаешь, живешь и при этом счастлив, то что еще нужно?".

В автобусе Олег стремится побыть в тишине, без музыки и фильмов. После концерта просто хочется, чтобы уши отдохнули.



Автобус Олега Винника / Скриншот из видео



Матрас с подогревом в автобусе Олега Винника / Скриншот из видео