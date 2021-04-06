Його не було всю вагітність, – мати доньки Олега Сенцова розповіла правду про їхні стосунки

Джерело:фейсбук Юлії Бабич
У відомого українського режисера, колишнього бранця Кремля Олега Сенцова в грудні 2020 року народилася донька Емма. Мати дівчинки розповіла, що режисер зник після того, як дізнався про вагітність. За 3,5 місяці життя Емми він бачив її лише декілька разів.
Юлія Бабич, яка мала стосунки з Олегом та народила від нього дівчинку, на особистій сторінці у фейсбуці опублікувала допис, у якому розповіла, як він кинув її та доньку.
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Жінка зазначила, що було багато запитів в друзі у фейсбуці, що здалося їй підозрілим. Через знайомих вона шукала сторінку батька своєї дитини, щоб перевірити, чи не пов'язано це з ним. Юлія додала, що сама вона не може знайти акаунт Сенцова, оскільки чоловік заблокував її.
Виявилося, що він має право оприлюднювати особисте, пов'язане зі мною та Еммою. А я, як ідіотка, весь цей час мовчала, оберігаючи його репутацію,
– наголосила Юлія.
"Я не можу написати це у коментарях під його дописом, оскільки заблокована. Тому пояснюю тут. Я не знаю, чи є в Емми тато. Він досі називає стосунки, від яких народилася дитина, помилкою. Його не було всю вагітність. Він відмовився фінансового допомагати з обліком вагітності, а гроші дала людина, проти якої він завзято публічно виступає", – розповіла Юлія.
Він з'явився перед пологами. Не встиг на них, бо були "важливі зустрічі". Побув 10 хвилин. Так, він записаний у свідоцтві про народження Емми. Хоча в останній момент заявив, що погано розуміє українську мову і дасть ім'я, а не прізвище. Та згодом все-таки прізвище дав,
– поділилася Бабич.
Юлія зазначила, що на перший Новий рік доньки, коли їй було лише 2 тижні, Сенцов разом із жінкою, з якою почав зустрічатися після того, як дізнався про вагітність, поїхав в Одесу пити просеко. Через його відсутність Емма була позбавлена грудного вигодовування, оскільки Юлія не мала, з ким залишити її, а самій терміново знадобилася операція.
Емма – донька Олега. Я хочу, щоб він був в її житті. Та поки що не бачу взаємного бажання. За всі 3,5 місяці життя Емми Сенцов бачив її декілька разів. Останній раз 3 березня. Коли я написала, що доньці погано, він заблокував мене у фейсбуці. Можливо, щоб я не засмучувалася, коли читатиму такі правильні дописи про те, що немає нічого важливішого за здоров'я дитини. Але чомусь не своєї дитини,
– наголосила Юлія.
Жінка додала, що також неідеальна, образила коханку Олега. Щомісяця режисер надсилає доньці фінансову допомогу.
Це його обов'язок. Але все одно вдячні, що не доводиться нагадувати. Я не знаю, чи є в Емми тато. Можливо, з'явиться колись. Двері досі відчинені. Але в Емми є мама. А в мами є друзі. І завдяки цим друзям, ми з Еммою на плаву і щасливі. А в тата є кіно. Я вважаю, що в нас були вдалі стосунки! Бо в них народилось диво! Найкраща дівчинка у всьому світі!
– написала в публікації Юлія.