Його не було всю вагітність, – мати доньки Олега Сенцова розповіла правду про їхні стосунки

Юлія Бабич, яка мала стосунки з Олегом та народила від нього дівчинку, на особистій сторінці у фейсбуці опублікувала допис, у якому розповіла, як він кинув її та доньку.

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Юлія Бабич про стосунки з Олегом Сенцовим

Жінка зазначила, що було багато запитів в друзі у фейсбуці, що здалося їй підозрілим. Через знайомих вона шукала сторінку батька своєї дитини, щоб перевірити, чи не пов'язано це з ним. Юлія додала, що сама вона не може знайти акаунт Сенцова, оскільки чоловік заблокував її.

Виявилося, що він має право оприлюднювати особисте, пов'язане зі мною та Еммою. А я, як ідіотка, весь цей час мовчала, оберігаючи його репутацію,

– наголосила Юлія.

"Я не можу написати це у коментарях під його дописом, оскільки заблокована. Тому пояснюю тут. Я не знаю, чи є в Емми тато. Він досі називає стосунки, від яких народилася дитина, помилкою. Його не було всю вагітність. Він відмовився фінансового допомагати з обліком вагітності, а гроші дала людина, проти якої він завзято публічно виступає", – розповіла Юлія.

Він з'явився перед пологами. Не встиг на них, бо були "важливі зустрічі". Побув 10 хвилин. Так, він записаний у свідоцтві про народження Емми. Хоча в останній момент заявив, що погано розуміє українську мову і дасть ім'я, а не прізвище. Та згодом все-таки прізвище дав,

– поділилася Бабич.

Юлія зазначила, що на перший Новий рік доньки, коли їй було лише 2 тижні, Сенцов разом із жінкою, з якою почав зустрічатися після того, як дізнався про вагітність, поїхав в Одесу пити просеко. Через його відсутність Емма була позбавлена грудного вигодовування, оскільки Юлія не мала, з ким залишити її, а самій терміново знадобилася операція.