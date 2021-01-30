Масштабний фестиваль Coachella втретє скасували через коронавірус

Масштабний американський фестиваль Coachella вкотре довелося скасувати. Причиною цього вже втретє стала пандемія коронавірусу. Організатори бояться спалаху смертоносної хвороби серед відвідувачів.

Джерело: твіттер Кемерона Кайзера

У 2021 році скасували один із найбільших музичних фестивалів світу. Coachella знову не відбудеться через поширення коронавірусної інфекції.

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COVID-19 продовжує руйнувати плани у різних сферах життя людей. Зокрема, у культурній. На масштабні заходи приїжджають багато людей, тому таке скупчення може стати осередком захворювання.

Скасували фестиваль Coachella

Організатори фестивалю Coachella у 2020 році вже скасовували його і тоді повідомляли, що він відбудеться наступного року. У 2021 році подія була запланована на 9-18 квітня, проте її втретє відклали задля безпеки відвідувачів. Зазначимо, зазвичай щодня захід відвідували понад 100 тисяч осіб з різних країн світу.

Про скасування Coachella на особистій сторінці у твіттері повідомив представник системи охорони здоров'я округу Ріверсайд у штаті Каліфорнія Кемерон Кайзер. Він також зазначив, що скасували фестиваль Stagecoach.

Через пандемію офіцер охорони здоров'я доктор Камерон Кайзер 29 січня 2021 року підписав розпорядження про охорону здоров'я, яке скасовує фестивалі музики та мистецтв Coachella та Stagecoach, заплановані на квітень 2021 року. Ми з нетерпінням чекаємо, коли події зможуть повернутися,

– написав Кемерон Кайзер у публікацїі.

Станом на ранок 30 січня у світі підтвердили коронавірус у 102 731 458 людей. За час пандемії померли 2 218 412 осіб. Вдалося одужати 74 444 984 хворим.