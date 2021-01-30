Масштабный американский фестиваль Coachella в очередной раз пришлось отменить. Причиной этого уже в третий раз стала пандемия коронавируса. Организаторы боятся вспышки смертоносной болезни среди посетителей.

Источник: твиттер Кэмерона Кайзера

В 2021 году отменили один из крупнейших музыкальных фестивалей мира. Coachella опять не состоится из-за распространения коронавирусной инфекции.

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COVID-19 продолжает разрушать планы в различных сферах жизни людей. В частности, в культурной. на масштабные мероприятия приезжают много людей, поэтому такое скопление может стать очагом заболевания.

Отменили фестиваль Coachella

Организаторы фестиваля Coachella в 2020 году уже отменяли его и тогда сообщали, что он состоится в следующем году. В 2021 году событие было запланировано на 9-18 апреля, однако его в третий раз отложили для безопасности посетителей. Отметим, обычно ежедневно мероприятие посещали больше 100 тысяч человек из разных стран мира.

Об отмене Coachella на личной странице в твиттере сообщил представитель системы здравоохранения округа Риверсайд в штате Калифорния Кэмерон Кайзер. Он также отметил, что отменили фестиваль Stagecoach.

Из-за пандемии офицер здравоохранения доктор Камерон Кайзер 29 января 2021 года подписал распоряжение о здравоохранении, которое отменяет фестивали музыки и искусств Coachella и Stagecoach, запланированные на апрель 2021 года. Мы с нетерпением ждем, когда события смогут вернуться,

– написал Кэмерон Кайзер в публикации.

Due to the pandemic, Public Health Officer Dr. Cameron Kaiser today (Jan. 29) signed a public health order canceling Coachella Valley Music and Arts, Stagecoach Country Music festivals planned for April 2021. We look forward to when the events may return. https://t.co/YAIn8uTea9 — Dr. Cameron Kaiser (@RivCoDoc) January 29, 2021

По состоянию на утро 30 января в мире подтвердили коронавирус у 102 731 458 человек. За время пандемии умерли 2 218 412 человек. Удалось выздороветь 74 444 984 больным.