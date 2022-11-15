"Прильоти були зовсім поруч": реакція зірок на чергову масовану ракетну атаку по країні

У вівторок, 15 листопада, майже всі регіони України постраждали від російських ракетних ударів. Українські зірки вкотре закликали світову спільноту не заплющувати очі на терор. Деякі зі знаменитостей стали свідками прильотів.

15 листопада на Україну було випущено близько 90 ракет. Сили ППО збили приблизно 70. Українські зірки відреагували на одну з найбільших масованих атак по території країни, повідомляє 24 канал.

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Маша Єфросиніна

Телеведуча поширила звернення президента Зеленського та звернулась до своєї світової аудиторії. Вона додала, що інстаграм видаляє все, що публікується про ракетні удари.

Україна сьогодні під обстрілом 85 ракет! Всі факти, які я публікую про це, Meta видаляє майже в той самий момент. Світ втомився від цього? Світ не хоче аналізувати, чому мирні жителі в центрі Європи гинуть ні за що? Українці самотні, віч-на-віч з холодом і темрявою. Світ хоче зберегти нейтралітет? Що ще повинно статися, щоб хтось поклав край одному божевільному маніяку?

– написала зірка.

Тіна Кароль

Зірка опублікувала кадри влучання ракети у житловий будинок у Києві. Також вона звернулась до українців.

Вони кажуть, що хочуть миру. А зараз ударяють по Києву та всій країні ракетами. Люди, діти ховаються в паркінгу. Тримайся. Тремтять руки. Сльози не поборють ворога, тільки міць та сміливість.

Злата Огнєвіч

"Щиро дякую всім, хто написав, хто піклується, мені дуже приємно. Я в безпеці, зі мною все добре, хоча на момент прильоту я знаходилась неподалік і це була потужна вибухова хвиля, було дуже страшно, люди почали ховатися, закривати голови руками. Слава Богу, що моя мама встигла поїхати, вона наразі в метро", – поділилась зірка.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз

Світлана Тарабарова

Співачка поділилась, що дізналась про повітряну тривогу, коли була в заторі. Їй зателефонувала подруга, яка стала свідком прольоту ракети.

"Кожен раз мозок не може зрозуміти, що це взагалі відбувається. Але я навчилася не лякатися, бо не маю права зайвий раз хвилюватися, дитина все відчуває і потім ще гірше".



Світлана Тарабарова про ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз



Світлана Тарабарова про ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Катя Осадча

"Х*й ви нас переможете. Себе лякайте, тільки й можете, що закидати здалеку, боягузи прокляті. А з поля бою тікаєте з єнотом, тварі".

Леся Нікітюк

"Дзвонять племінниці. Сидять в укритті в школі. Замерзли і хочуть їсти. Я не можу їх забрати, бо чекаю закінчення тривоги й сиджу в укритті на іншому кінці міста. Читаючи новини про "й*бані ракети". Виродки, я ніколи вам цього не пробачу. І якщо мені ще раз хтось напише типу: "гребете усіх під один гребінець"… Просто збережіть собі це сторіз назавжди. Бо я буду вас усіх, всіх ненавидіти! Завжди! Ви темрява, ви раби, ви дно!"

Нікіта Добринін

Росія не може впоратись з нашою армією і продовжує бити ракетами по мирних і домівках.

Даша Астаф'єва

"Ця війна колись скінчиться. А рівень вашої нікчемності та конченості – ні. Найбездарніша та у*банська нація у світі! Я вас ненавиджу. Здохніть всі, хто там народився і поїхав туди шукати кращого життя".

Реакції зірок / Фото з інстаграм-сторіз