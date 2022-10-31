Росія тероризує Україну: емоційні реакції зіркового бомонду на масову ракетну атаку

Ранок 31 жовтня знову почався з сигналів повітряної тривоги та звуків вибухи. Росія вкотре масово обстріляла українські міста, вдарила по об'єктам критичної інфраструктури. Зірки знову кричать на весь світ про тероризм, який переживають українці.

Російські терористи обстріляли чимало українських міст. Відомі люди України вкотре звертаються до підписників з усього світу, закликають не мовчати та нарешті дати гідну відсіч вбивствам мирних людей.

Дивіться також "Дроном передаси": Леся Нікітюк пообіцяла борщ херсонцю, який донатить ЗСУ під окупацією

Росія прагне залишити Україну без світла, води, тепла. Однак не може зрозуміти, що це не змусить нас припинити боротися за свою країну. Українці можуть прожити без електроенергії, але ніколи не будуть жити в неволі. Про жахливий ранок 31 жовтня, який почався з численних вибухів у різних містах, знаменитості активно розповідають у соцмережах. А також закликають українців берегти себе і під час тривоги обов'язково перебувати в укриттях.