Росія тероризує Україну: емоційні реакції зіркового бомонду на масову ракетну атаку
Ранок 31 жовтня знову почався з сигналів повітряної тривоги та звуків вибухи. Росія вкотре масово обстріляла українські міста, вдарила по об'єктам критичної інфраструктури. Зірки знову кричать на весь світ про тероризм, який переживають українці.
Російські терористи обстріляли чимало українських міст. Відомі люди України вкотре звертаються до підписників з усього світу, закликають не мовчати та нарешті дати гідну відсіч вбивствам мирних людей.
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Росія прагне залишити Україну без світла, води, тепла. Однак не може зрозуміти, що це не змусить нас припинити боротися за свою країну. Українці можуть прожити без електроенергії, але ніколи не будуть жити в неволі. Про жахливий ранок 31 жовтня, який почався з численних вибухів у різних містах, знаменитості активно розповідають у соцмережах. А також закликають українців берегти себе і під час тривоги обов'язково перебувати в укриттях.
- MamaRika: "Бахнуло так, що затремтіли вікна. Серце ледь не вилетіло. Понеділок, привіт".
- Даша Квіткова: "Прокидатися від звуків вибухів. Щоразу повертаюся у 24 лютого".
- The Hardkiss: "Тривожний ранок. Бережіть себе, рідні".
- Дар'я Астаф'єва: "Летять ракети. Ми робимо діло. А ви, як були вср*ті, так і лишились".
- Марія-Барбара Кузьменко: "Понеділок почався з вибухів і відсутності світла".
- Alyona Alyona: "Ранок починається з повітряних тривог і ракет. Росіяни знову влаштували масову атаку по всіх містах України. Моя країна та люди щодня перебувають під загрозою. Бережіть себе та залишайтеся в укриттях".
- Нікіта Добринін: "Зараз. Просто зараз Росія тероризує Україну".
- Катерина Реп'яхова: "Не добрий ранок".
- Ектор Хіменес-Браво: "Понеділок почався з тривоги".
- Григорій Решетник: "Господи, бережи Україну. Ми сильні та незалежні. Нас не зламати".
- Христина Горняк: "Багато-багато українських міст всю ніч і ранок під обстрілом р*сні".
- Алекс Топольський: "Добрий" ранок від Росії. Чергове нагадування, що Росія – це сміття і тероризм. Численні об'єкти критичної інфраструктури були вражені ракетами".