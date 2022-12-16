Підвал, огірки, собака, – Юлія Саніна з The Hardkiss показала, як пересиджувала ракетну атаку

Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна сьогодні стала свідком чергової масованої ракетної атаки. Вона показала, як пересиджувала тривогу в підвалі.

Сьогодні зранку, 16 грудня відбувся черговий масований ракетний удар по території України та її енергетиці. На це відреагували українські зірки, зокрема лідерка гурту The Hardkiss та суддя Нацвідбору.

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Юлія Саніна показала себе під час тривоги

Щоб підтримати шанувальників, співачка поділилась своїм фото. Вона показала, як пересиджувала повітряну тривогу у підвалі – разом зі своїм собакою. Юлія позувала в теплій кофтинці та без макіяжу, із зав'язаним у хвіст волоссям.

Київ. Повітряна тривога. Підвал. Огірки. Собака-антистрес,

– прокоментувала Юлія Саніна.



Юлія Саніна / Фото з інстаграму зірки

Ракетний удар 16 грудня

Від початку повномасштабного вторгнення це вже 9 масована ракетна атака окупантів. Відомо, що Росія випустила близько 60 ракет: це два залпи "Калібрів", запущені з акваторії Чорного моря, ракети Х-101 з винищувачів Ту-95 з Каспійського моря, ракети Х-555, удари з комплексів С-300.

Вибухи звучали в багатьох українських областях: перші звуки пролунали в Київській та Харківській областях, згодом на Кіровоградщині та Дніпропетровщині, зокрема в Кривому Розі. ППО працювало на Полтавщині та в Одеській області.

В Офісі Президента повідомили, що через російські обстріли по всій Україні вводять екстрені аварійні відключення світла. Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію – через російські обстріли втрачено понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.