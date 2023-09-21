З дружиною та дітьми: Григорій Решетник показав, як пересиджував масовану атаку Києва
Джерело:Григорій Решетник
Зранку 21 вересня російські військові масовано атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування. Так, кияни змушені були пересиджувати тривогу в укриттях та на паркінгах.
Український ведучий Григорій Решетник показав, як провів ніч під час масованої ракетної атаки. Він зауважив, що "попереду складне півріччя" для українців.
До теми День миру під звуки вибухів: зірки емоційно реагують на масовану ракетну атаку по Україні
Як Григорій Решетник провів ніч з 20 на 21 вересня
Спершу вся родина в піжамах та з пледами спустилася у паркінг. Згодом вони піднялися у квартиру, проте пізніше ще раз спустилися у паркінг.
Шахеди, ракети, ракети, ракети, шахеди… І це поки лише вересень. Попереду складне півріччя. Але мусимо готуватися, триматися і пам'ятати, що нашим захисникам і захисницям точно не легше. Ми вже подолали непростий шлях і зупинятися на півдорозі не збираємося,
– зазначив Решетник.
Як Григорій Решетник провів ніч у паркінгу / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Масована атака по Києву 21 вересня: головне
- Окупанти для цієї ракетної атаки використали літаки стратегічної авіації. Попередньо, близько 10 бортів Ту-95МС підняли в небо, щоб запустити з них десятки ракет типу Х-101/Х-555.
- Внаслідок ракетної атаки постраждали декілька районів столиці: Голосіївський, Святошинський та Дарницький.
- В КМВА зазначили, що вдалося збити понад 20 повітряних цілей під час ранкової атаки.
- Офіс генпрокурора зазначив, що внаслідок ракетного удару на Київщині поранень зазнав мирний мешканець. У нього – осколкові поранення ніг.
- Відомо про пошкодження лікарні. У декількох районах Київщини також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та транспортні засоби. Крім того, уламки ракет впали на територію підприємства. Там спалахнула пожежа.