З дружиною та дітьми: Григорій Решетник показав, як пересиджував масовану атаку Києва

Зранку 21 вересня російські військові масовано атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування. Так, кияни змушені були пересиджувати тривогу в укриттях та на паркінгах.

Український ведучий Григорій Решетник показав, як провів ніч під час масованої ракетної атаки. Він зауважив, що "попереду складне півріччя" для українців.

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Як Григорій Решетник провів ніч з 20 на 21 вересня

Спершу вся родина в піжамах та з пледами спустилася у паркінг. Згодом вони піднялися у квартиру, проте пізніше ще раз спустилися у паркінг.

Шахеди, ракети, ракети, ракети, шахеди… І це поки лише вересень. Попереду складне півріччя. Але мусимо готуватися, триматися і пам'ятати, що нашим захисникам і захисницям точно не легше. Ми вже подолали непростий шлях і зупинятися на півдорозі не збираємося,

– зазначив Решетник.

Як Григорій Решетник провів ніч у паркінгу / Скриншоти з інстаграм-сторіс

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