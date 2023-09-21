Украинский ведущий Григорий Решетник показал, как провел ночь во время массированной ракетной атаки. Он отметил, что "предстоит сложное полугодие" для украинцев.

К теме День мира под звуки взрывов: звезды эмоционально реагируют на массированную ракетную атаку по Украине

Как Григорий Решетник провел ночь с 20 на 21 сентября

Сначала вся семья в пижамах и с пледами спустилась в паркинг. Впоследствии они поднялись в квартиру, однако позже еще раз спустились на парковку.

Шахеды, ракеты, ракеты, ракеты, шахеды… И это пока только сентябрь. Впереди сложное полугодие. Но нужно готовиться, держаться и помнить, что нашим защитникам и защитницам точно не легче. Мы уже проделали непростой путь и останавливаться на полпути не собираемся,

– отметил Решетник.

Как Григорий Решетник провел ночь в паркинге /Скриншоти с инстаграмм-сторис

Массированная атака по Киеву 21 сентября: главное