Украинский ведущий Григорий Решетник показал, как провел ночь во время массированной ракетной атаки. Он отметил, что "предстоит сложное полугодие" для украинцев.
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Как Григорий Решетник провел ночь с 20 на 21 сентября
Сначала вся семья в пижамах и с пледами спустилась в паркинг. Впоследствии они поднялись в квартиру, однако позже еще раз спустились на парковку.
Шахеды, ракеты, ракеты, ракеты, шахеды… И это пока только сентябрь. Впереди сложное полугодие. Но нужно готовиться, держаться и помнить, что нашим защитникам и защитницам точно не легче. Мы уже проделали непростой путь и останавливаться на полпути не собираемся,
– отметил Решетник.
Как Григорий Решетник провел ночь в паркинге /Скриншоти с инстаграмм-сторис
Массированная атака по Киеву 21 сентября: главное
- Оккупанты для этой ракетной атаки использовали самолеты стратегической авиации. Предварительно около 10 бортов Ту-95МС подняли в небо, чтобы запустить из них десятки ракет типа Х-101/Х-555.
- В результате ракетной атаки пострадали несколько районов столицы: Голосеевский, Святошинский и Дарницкий.
- В КМВА отметили, что удалось сбить более 20 воздушных целей во время утренней атаки.
- Офис генпрокурора отметил, что в результате ракетного удара в Киевской области ранения получил мирный житель. У него – осколочные ранения ног.
- Известно о повреждениях больницы. В нескольких районах Киевской области также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и транспортные средства. Кроме того, обломки ракет упал на территорию предприятия. Там вспыхнул пожар.