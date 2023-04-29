Стівен Кінг відреагував на ракетні удари по житлових будинках: "Це не війна, це тероризм"
Джерело:Стівен Кінг
Письменник Стівен Кінг відреагував на терористичний масований ракетний удар. Він проінформував підписників про жертви України.
Знаменитий письменник Стівен Кінг не пропустив останні новини про цинічний ракетний удар по Україні ракетами й безпілотниками. Він відреагував у своєму твітері.
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Стівен Кінг відреагував на ракетний удар
"Король жахів" коротко нагадав про те, що країна-терорист продовжує вбивства мирних українців.
Росія вбиває все більше українських мирних жителів, включаючи дітей, ударами безпілотників. Це – не війна. Це – тероризм,
– написав Стівен Кінг.
Наслідки удару по Умані / Фото ДСНС
Нагадаємо, що під час обстрілу сталось влучання у будинок в Дніпрі, де загинула молода жінка і трирічна дитина. На Київщині в місті Українка уламки ракети також влучили в багатоповерхівку.
Що відомо про удар по Умані
- Вночі 28 квітня окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. З літаків стратегічної авіації Ту-95 випустили 23 ракети, також атакували безпілотниками. Українські сили ППО збили 21 ракету та 2 безпілотники.
- На жаль, сталося влучання у житловий будинок – багатоповерхівку в Умані. Цілий під'їзд зруйновано, 27 квартир з 46 – знищено.
- Пошуково-рятувальна операція тривала до сьогодні, 29 квітня. Відомо про 23 загиблих, з яких 6 – діти (троє хлопчиків та троє дівчаток). Зниклими безвісти вважаються 2 жінки.