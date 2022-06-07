"Маски знято": Лілія Подкопаєва зізналася, чи спілкується з кумою-зрадницею Ані Лорак

Однією з найкращих подруг Лілії Подкопаєвої була гастролерка Ані Лорак – хрещена мама її доньки Кароліни. Навіть після 2014 року зірки тісно дружили, а зараз, як запевняє олімпійська чемпіонка, перестали.

Поки Лілія Подкопаєва виступає на благодійних заходах на підтримку України, її кума Ані Лорак (справжнє ім'я – Кароліна Куєк), яка родом з Чернівців, підло відмовчується про війну в рідній країні. Схоже, засуджувати Росію, на криваві рублі якої розкішно живе, співачка не збирається. Як до цього ставиться гімнастка, читайте далі.

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Що Лілія Подкопаєва думає про куму Ані Лорак

За лаштунками великого концерту в Нью-Йорку на Таймс-сквер Лілія Подкопаєва вперше за багато років прокоментувала стосунки з кумою Ані Лорак. Вона лаконічно зізналася, що змінила про неї думку, і зараз вони не спілкуються. Чи намагалася спортсменка достукатися до подруги, вона не зізналася.

Маски знято. Усі показали, хто є хто. Ми не спілкуємося,

– коротко заявила Ліля Подкопаєва.

Головне про дружбу Лілії Подкопаєвої та Ані Лорак

Катя Осадча підозрює, що мовчати про війну в Україні Ані Лорак порадив Філіп Кіркоров – "мовляв, вони там зі своєю війною розберуться, а в тебе кар'єра ж".

Лілія Подкопаєва та Ані Лорак дружили більше як 20 років. У травні 2007 року гастролерка хрестила доньку гімнасти Кароліну, яку навіть назвали на її честь.

Їхнє спілкування не перервалося навіть після 2014 року, коли співачка злиняла на Росію, яка на той час уже окупувала Крим і розв'язала війну на Донбасі. Останні 8 років спортсменка публічно вітала куму з днем народження, відпочивала з нею в Маямі, літала на її концерти в США та проводила вечори в Києві. Судячи з інстаграму, востаннє вони бачилися в січні 2021 року.

Зараз вона переживає не найпростіший період у своєму житті, але такі люди як Кароліна не повинні ставати пішаками в політичних іграх, а це саме те, що відбулося,

– казала Подкопаєва в інтерв'ю "Світському життю" 2016 року.

"Я з трепетом згадую про те, як колись вперше зустріла прекрасну людину Ані Лорак, і як у той момент я навіть не підозрювала, що ця зустріч переросте в більш ніж 20-річну справжню дружбу", – писала спортсменка в інстаграмі 2018-го.

Лілія Подкопаєва з Ані Лорак / Фото з інстаграму олімпійської чемпіонки

Цікаво, що останні роки Лілія Подкопаєва товаришувала не тільки з Ані Лорак, а й з російським зірковим бомондом – Філіпом Кіркоровим, Сергієм Лазарєвим та Ігорем Крутим, які толерують війну Росії в Україні.

"Дорогий Філіп! Дуже дякую тобі за те, що ти влаштував усім нам такий чарівно-дивовижний вечір! За твою неймовірну гостинність і за те тепло, яке ти подарував. Сподіваюся, що наша нова зустріч не за горами! Я завжди зберігатиму ці спогади", – дякувала Подкопаєва Кіркорову за вечірку в Маямі в січні 2019 року.

Лілія Подкопаєва з Лазарєвим, Лорак, Кіркоровим, Крутим / Фото з інстаграму олімпійської чемпіонки