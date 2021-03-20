Маска 9 випуск: хто з учасників покинув шоу

У 9 випуску шоу "Маска", який відбувся 20 березня, одразу 2 яскраві персонажі показали своє обличчя. Хто не зміг вразити публіку та покинув шоу – читайте далі.

Шоу "Маска" наближається до фіналу. Щоразу учасникам стає все важче приголомшувати зіркових детективів та глядачів у залі, які голосують за них у спеціальному додатку та допомагають потрапити у наступний етап грандіозного телепроєкту. Хто покинув "Маску" в 9 випуску – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.

До теми Маска 9 випуск: неочікуваний зірковий гість та виступ Сома з Настею Каменських

20 березня на сцені гіпершоу виступив зірковий гість – Ворон. Підказки та виконання пісні не допомогли детективам здогадатися, хто ж перед ними. Одразу після виступу Ворон зняв маску.

Виявилося, що в костюмі Ворона на сцену "Маски" виходила співачка Злата Огнєвіч. Зіркові детективи неабияк здивувалися, адже були переконані, що ця виконавиця виступає в костюмі Сонця.

Читайте також Маска 8 випуск: запальний виступ Буряка та палкі суперечки між зірковими детективами

Голосування для визначення першого номінанта на викриття відбулося після виступу чотирьох учасників: Дракона, Циклопа, Сома та Жабеняти. Зіркові детективи та глядачі в залі вирішили, що хочуть бачити в наступному етапі шоу Дракона, Циклопа й Жабеня. Таким чином загадковий Сом потрапив у номінацію в 9 випуску "Маски".

Друге голосування 9 випуску відбулося після феєричних виступів харизматичного Буряка, красивої Бабки, величного Сонця та мужнього Носорога. Глядачі та судді вирішили, що в зоні ризику опиняється Буряк.

Фінальне голосування, у якому брали участь лише глядачі, які були присутні в залі, вирішило, хто з учасників покаже обличчя. У наступному випуску на сцену "Маски" вийде Сом, а Буряку довелося розсекретити себе. Виявилося, що під костюмом яскравого персонажа ховався Дмитро Каднай.