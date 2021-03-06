Маска 7 випуск: одразу 2 неймовірні персонажі показали своє обличчя

У 7 випуску грандіозного шоу "Маска", який відбувся 6 березня 2021 року, два учасники розсекретили свою особистість та показали обличчя. Які зірки ховалися за яскравими персонажами – читайте у матеріалі.

У 7 випуску глядачів та суддів здивував персонаж Махаон. Після першого виступу гість шоу "Маска" одразу показав своє обличчя. За яскравим костюмом ховалася відома українська співачка – Наталя Могилевська.

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Під час першого голосування змагалися Жабеня та Троянда. Гості студії та слідчі-судді мали обрати – хто проходить далі, а хто опиняється у зоні ризику. Згідно з результатами, під загрозою опинилася Троянда.

У другій частині шоу виступав Сом, Дракон та Сонце. Відповідно до голосування, конкуренцію Троянді складе Дракон.

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У фінальному голосуванні глядачі мали вирішити, хто залишається у неймовірному проєкті "Маска", а хто відкриє своє обличчя. До наступного етапу пройшов – Дракон, а маску зняла – Троянда. Виявилося, що за яскравим образом ховалася – Аліна Гросу.