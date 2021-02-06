Маска 3 випуск: яка зірка ховалася під яскравим образом

У 3 випуску вражаючого шоу "Маска" до номінації потрапило два учасники. Хто залишився, а хто покинув – читайте далі.

Джерело: 24 канал

У 3 випуску, який відбувся 6 лютого 2021 року, глядачі та судді проєкту "Маска" у спеціальному додатку мали обрати та проголосувати за улюбленого персонажа, аби допомогти йому потрапити до наступного ефіру.

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У першій частині яскравого шоу виступали – Лисиця, Сонце, Коза та Дракон. До номінації потрапила – Лисиця.

У другій частині були – Троянда, Жабеня, Сом. Судді та глядачі грандіозної програми "Маска" вирішили, що хочуть швидше дізнатися, хто ховається за образом – Троянда.

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В боротьбі між двома яскравими та вражаючими масками перемогу здобула маска – Троянда. Лисиці довелося відкрити своє обличчя та розсекретити себе. Виявилося, що за маскою ховалася – Олена Шоптенко.